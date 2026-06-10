Il futuro di Michel Aebischer potrebbe essere lontano dal Pisa. Lo ha detto lo stesso giocatore al quotidiano La Nazione. Il Pisa è retrocesso in Serie B e il centrocampista svizzero punta a ben altri palcoscenici.

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Aebischer: "Voglio giocare in uno dei cinque top campionati europei"

An der EM vor zwei Jahren war Michel Aebischer (29) die grosse Schweizer Entdeckung. Nach einer schwierigen Saison mit Pisa will sich der Fribourger nun an der WM ins Rampenlicht spielen. https://t.co/cqHBAGxIac — Blick Sport (@Blick_Sport) June 8, 2026

La vetrina dei Mondiali

Lo dice senza preoccupazioni Aebischer. Vuole andare sul mercato. Il motivo è semplice: il Pisa , dove gioca il centrocampista svizzero, è retrocesso in Serie B al termine del campionato di. Il centrocampista, però, vuole competere a livelli più alti e ormai Pisa gli sta stretta. "Il mio obiettivo rimane giocare un club in uno dei cinque principali campionati europei. La Germania e l’Italia su tutte". Il calciatore, poi, ha anche fatto un bilancio del suo periodo nel club toscano: "Ho preso la decisione giusta. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma per me era più importante ricoprire un ruolo importante e avere la possibilità di giocare. Ho fatto un passo avanti a livello personale, a Pisa sono cresciuto". Nell'ultima stagione, inoltre, è stato un titolarissimo della formazione neroazzura con 35 presenze in campionato e 33 presenze partenze dal primo minuto, un gol e un assit.Il classe 1997, ex anche del, è impegnato con la sua nazionale nel mondiale di calcio. Lacon Canada, Bosnia e Qatar. Debutterà il 13 giugno. Per il centrocampista, si tratta di una vetrina importante come ammette lui stesso: "Sono qui per promuovere, mettere in mostra, la Svizzera, ma anche me stesso". Che durante il torneo si metta in luce lo spera anche la sua ex squadra. Il club toscano, infatti, tifa per lui e per le sue buone prestazioni in modo da poter alzare il prezzo del cartellino quando qualche squadra in giro per il continente europeo bussi alla porta per acquistarlo.

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