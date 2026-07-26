L’Ajax ha definitivamente interrotto le trattative per Dani Ceballos. Secondo quanto riportato da Marca, il club olandese ha deciso di mettere fine a settimane di contatti e attesa dopo non aver ricevuto segnali positivi dal centrocampista spagnolo.

L’operazione sembrava essere entrata in una fase avanzata, con l’Ajax che aveva raggiunto un accordo economico preliminare con il Real Madrid per il trasferimento del giocatore. L’intesa tra i club, però, non è mai bastata per completare l’affare: il nodo principale è rimasto sempre legato alla volontà di Ceballos e alla gestione del suo contratto con i Blancos.

Ceballos non era convinto della destinazione

Il principale ostacolo alla chiusura dell’operazione è stato rappresentato dalle

. A questo si sono aggiunti i dubbi dello stesso giocatore, che non ha mai considerato fino in fondo l’Ajax come la destinazione ideale per la prossima fase della sua carriera.

Il centrocampista andaluso non avrebbe quindi mostrato la convinzione necessaria per spingere verso il trasferimento, rallentando una trattativa che il club olandese sperava di poter chiudere.

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 01: Dani Ceballos of Real Madrid

reacts after the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on February 01, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

L’Ajax perde la pazienza e cambia obiettivo

Dopo settimane di attesa, la dirigenza dell’

. Il club aveva lasciato aperta la propria proposta nella speranza di ricevere una risposta definitiva, ma l’incertezza del giocatore ha portato alla rottura dei contatti.

Con questa decisione, l’Ajax interrompe completamente i rapporti per l’operazione e dovrà ora concentrarsi su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo.

MADRID, SPAIN - APRIL 21: Dani Ceballos and Daniel Carvajal of Real Madrid on the bench prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at Estadio Santiago Bernabeu on April 21, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Il futuro di Ceballos resta da definire

Per

si apre quindi una nuova fase. Il giocatore, ancora legato al

, dovrà valutare le alternative per il proprio futuro dopo aver visto sfumare una delle possibili destinazioni.

Il centrocampista classe 1996 ha vissuto anni caratterizzati da alti e bassi nella capitale spagnola e ora cerca una soluzione che possa garantirgli maggiore continuità e un ruolo più importante.

L’addio dell’Ajax alla trattativa cambia dunque gli scenari: Ceballos dovrà trovare una nuova squadra, mentre il club olandese è pronto a guardare altrove per completare il proprio mercato.