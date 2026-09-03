L'Arabia Saudita non ha ancora perso il suo appeal economico. Nonostante il livello medio del campionato non sia migliorato più di tanto con il grande numero di arrivi dall'Europa e con l'ingente quantitativo di capitali spesi, gli esorbitanti contratti offerti dalle proprietà saudite affascinano ancora calciatori al termine delle loro carriere e giocatori nel pieno della loro esperienza calcistica. In questa ultima categoria, rientrano perfettamente Gabriel Martinelli e Ollie Watkins. L'Al-Hilal, guidata dal tecnico italiano Simone Inzaghi, ha deciso di investire pesantemente nel calciomercato per tornare a conquistare il campionato arabo, vinto dall'Al-Nassr durante l'ultima stagione. Il club biancoazzurro ha iniziato alla grande la Saudi Pro League, con 4 vittorie su 4 e i colpi messi a segno denotano una certa volontà di proseguire su questa strada. Per sostituire i partenti Marcos Leonardo, Joao Cancelo, Malcolm, Darwin Nunez e Karim Benzema, la squadra di mercato dell'Al-Hilal ha portato a casa 3 giocatori importanti.

Martinelli è un nuovo calciatore dell'Al-Hilal

LONDRA, INGHILTERRA - 12 AGOSTO: Gabriel Martinelli dell'Arsenal durante l'amichevole precampionato tra Arsenal FC e Como Calcio all'Emirates Stadium, il 12 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La squadra di Simone Inzaghi si è rinforzata soprattutto sul lato offensivo del campo. A raggiungere il tecnico di Piacenza sono arrivati 3 giocatori dalla Premier League per cifre insuperabili. Come punta, l'Al-Hilal ha scelto Ollie Watkins per circa 60 milioni di euro. L'attaccante inglese è stato il simbolo della rinascita calcistica dell'Aston Villa con i suoi 108 gol in 278 match e l'Europa League portata a casa nell'ultima annata. Sulla fascia invece è arrivato Crysencio Summerville dal West Ham, dopo averlo "rubato" alla Roma per la modesta cifra di 65 milioni di euro. L'olandese ha già messo a segno 2 reti e 2 assist nei suoi primi match giocati in Arabia Saudita.

Forever a Gunner ❤️



The club can confirm that Gabriel Martinelli has joined Al-Hilal on a permanent deal.



Thank you for everything and best of luck, Gabi 🤝 — Arsenal (@Arsenal) September 3, 2026

Infine, l'ultimo pezzo da 90 è stato Gabriel Martinelli, proveniente dall'Arsenal di Mikel Arteta. L'addio dell'ala brasiliana era nell'aria e così, i Gunners hanno capitalizzato al massimo la sua cessione. Oggi, è arrivata l'ufficialità della cessione di Martinelli: 70 milioni incassati da Berta (parzialmente investiti su Tzolis) e un video di presentazione alla Matrix per l'ex Arsenal. Arrivato con Arteta, Martinelli ha partecipato allo sviluppo della squadra, pur non diventando mai un perno della rosa, che è culminato con il titolo nella stagione passata.