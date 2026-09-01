Il trasferimento di Ollie Watkins dall’Aston Villa all’Al Hilal non porterà benefici soltanto al club inglese. A sorridere è anche l’Exeter City, società di quarta divisione inglese che ha formato l’attaccante e che riceverà un importante “solidarity payment” previsto dal regolamento FIFA per i club che hanno contribuito alla crescita di un calciatore. L’Exeter ha confermato ufficialmente di aspettarsi un pagamento dopo il trasferimento del centravanti in Arabia Saudita.

Watkins fa felice l'Exeter, ecco cosa succede

Watkins, 30 anni, ha firmato con l’Al Hilal un contratto di tre anni. Il trasferimento dall’Aston Villa è stato valutato dalla stampa britannica intorno ai 50-51 milioni di sterline, una cifra che fa scattare il meccanismo di solidarietà a favore dei club che hanno seguito il giocatore durante gli anni della sua formazione.

Il legame tra Watkins e l’Exeter City è particolarmente forte. L’attaccante è entrato nel settore giovanile del club da giovanissimo e ha fatto il suo percorso attraverso l’academy, arrivando fino alla prima squadra. Nel 2014, dopo aver brillato con l’Under 18, ha firmato il primo contratto da professionista e ha fatto il suo debutto in prima squadra.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | 4th division English side Exeter City confirm they will receive a 'solidarity payment' following Ollie Watkins' transfer to Al Hilal. 💰✅



Ollie was part Exeter City's academy from the age of 11 in 2007 and made his first team debut in 2014. pic.twitter.com/nGE4aLBmUf — EuroFoot (@eurofootcom) August 31, 2026

Watkins ha poi lasciato l’Exeter nel 2017 per trasferirsi al Brentford, dando inizio alla scalata che lo avrebbe portato prima in Premier League e successivamente all’Aston Villa. Con il club di Birmingham ha vissuto sei stagioni straordinarie. Diventando il miglior marcatore nella storia della società in Premier League con 91 gol e raggiungendo quota 108 reti complessive. Nell’ultima stagione ha inoltre contribuito alla conquista dell’Europa League.

Ollie Watkins esulta dopo un gol al Chelsea - Ph Getty Images)

Il passaggio e le cifre che incasserà il club inglese

Ora, con il passaggio all’Al Hilal, il suo percorso genera un’ulteriore ricaduta economica per il club che lo ha cresciuto. Il sistema FIFA prevede infatti che una parte della cifra di trasferimento venga distribuita alle società che hanno formato il giocatore tra i 12 e i 23 anni. L’importo esatto destinato all’Exeter non è stato ancora ufficializzato. Il club ha spiegato che la procedura coinvolge anche Brentford, Aston Villa e Al Hilal ed è soggetta ad accordi di riservatezza.

Secondo le stime circolate sulla stampa inglese, l’Exeter potrebbe incassare una cifra nell’ordine di 1,75-2 milioni di sterline, un’entrata particolarmente significativa per una società che oggi milita in League Two e che punta fortemente sulla propria academy.

Un altro capitolo, dunque, della storia di Watkins e dell’Exeter: il talento cresciuto a St James Park continua a lasciare il segno anche economicamente, anni dopo aver intrapreso il viaggio che lo ha portato fino alla Saudi Pro League.