L'Al-Hilal di Simone Inzaghi si rifà il look in avanti. Gli innesti della scorsa stagione, targati Darwin Nunez e Karim Benzema, non hanno rispettato le aspettative, consegnando il titolo di campione d'Arabia all'Al-Nasrr di Cristiano Ronaldo. Così, la società ha deciso di cambiare le carte in tavola, dando il benservito agli ex centravanti di Liverpool e Real Madrid, fiondandosi su una nuova coppia che promette scintille: Gabriel Martinelli e Ollie Watkins.

Il comunicato dell'Al-Hilal

"Il consiglio di amministrazione della Al-Hilal Club Company, guidato da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha finalizzato la firma dell'attaccante inglese Ollie Watkins dall'Aston Villa per rappresentare la prima squadra di calcio dell'Al-Hilal per tre anni. La cerimonia di firma si è svolta oggi, domenica sera, presso l'Almajdiah Sport Hub. Watkins, 30 anni, ha iniziato la sua carriera professionistica con l'Exeter City prima di trasferirsi al Brentford, dove ha giocato fino al 2020.prima di trasferirsi all'Aston Villa nello stesso anno.

Ollie Watkins dell'Aston Villa saluta i tifosi durante la partita di Premier League tra Aston Villa ed Everton al Villa Park il 18 gennaio 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Durante il suo periodo all'Aston Villa, Watkins ha partecipato sia a competizioni nazionali che europee, contribuendo alla vittoria del titolo Europa League della sua squadra nella stagione 2025/26, conquistando il suo primo trofeo professionistico. A livello internazionale, Watkins ha debuttato con la nazionale inglese nel 2021, rappresentandola in numerose occasioni, in particolare a UEFA Euro 2024 e alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Ha collezionato 24 presenze con l'Inghilterra, segnando sette gol. Watkins dovrebbe partecipare questa sera alla sessione di allenamento della squadra Al-Hilal in preparazione della partita contro Al-Ahli martedì prossimo nella Roshn Saudi League".

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L'erede di Benzema

Il regno disul trono dell' Al-Hilal è durato appena 8 mesi, condito da numeri magrissimi: 13 partite e 9 gol. Il, arrivato dall'questo gennaio, è stato limitato da problemi fisici. La decisione del francese, di conseguenza, è quella di rescindere il contratto. Così, l'Al-Hilal ha optato, ancora una volta, di fare spesa in Europa e, precisamente, in. Aspettando l'ufficialità di, attesa a breve giro, è sbarcato a Riyadh

Ollie Watkins, attaccante dell'Inghilterra e dell'Aston Villa (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Il centravanti classe 1995 è stato una colonna dell'Aston Villa di Unai Emery. Arrivato nel 2020 dal Brentford, in sei stagioni ne è diventato il miglior marcatore in Premier League di tutti i tempi, superando il precedente record di Gabriel Agbonlahor, fissato a 74. Ma i numeri, altisonanti, dato che in 278 partite ha realizzato 108 gol con i Villans, non raccontano tutto di un attaccante moderno, capace di attaccare la profondità, dialogare con i compagni ed essere, al tempo stesso, una garanzia in termini realizzativi. Gli arabi lo hanno pagato appena 60 milioni e, con le cifre che girano nel mercato odierno all'interno della bolla inglese, si può dire che l'affare lo ha fatto la squadra di Inzaghi. Vincitore della scorsa Europa League, l'inglese lascia il club che lo ha reso grande con un posto riservato, per sempre, nella storia dell'Aston Villa.