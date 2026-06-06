Dal quasi rinnovo al probabile addio questa estate. La situazione per Alejandro Balde al Barcellona nel giro di pochi mesi si è completamente capovolta. Solo all'inizio della scorsa stagione il classe 2003 e il club catalano si erano incontrati per parlare di rinnovo ma dopo l'exploit di Joao Cancelo la dirigenza ha cambiato i piani e il futuro di Balde sembra adesso lontano dal Camp Nou.

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Alejandro Balde, possibile addio in estate: la Premier League sul difensore spagnolo

Fino alla fine dello scorso anno, il

Barcellona

era intenzionato a rinnovargli il contratto e a rafforzare il suo ruolo di giocatore chiave nel progetto. Questa intenzione, sebbene mai formalizzata, era stata comunicata al suo agente

Jorge Mendes.

It’s been 11 years since this beautiful moment 🥹 pic.twitter.com/Pnu5miDvxF — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 6, 2026

Da titolare inamovibile a primo partente. Alejandro Balde ha visto la sua situazione completamente capovolgersi negli ultimi mesi.

L'emergere di Joao Cancelo ha sconvolto i piani. L'arrivo del portoghese nella finestra di mercato invernale ha aperto nuove possibilità per lo staff tecnico, che lo ha imposto come terzino sinistro titolare al posto del prodotto del vivaio del Barcellona, soprattutto nelle partite più importanti. Di conseguenza, Balde ha perso spazio e ora il suo futuro è molto più incerto, tanto che la dirigenza è pronta ad ascoltare offerte per lui.

BARCELONA, SPAGNA - 18 MAGGIO: Alejandro Balde del FC Barcelona cerca di tirare in porta sotto la pressione di Willy Kambwala del Villarreal CF durante la partita di La Liga EA Sports tra FC Barcelona e Villarreal CF allo Stadio Olimpico Lluis Companys il 18 maggio 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Come riporta il quotidiano Mundo Deportivo, sul classe 2003 c'è il forte interesse di diversi club della Premier League, tra cui il Manchester United, City e Aston Villa. Nonostante tutto, Balde ha confermato di voler dare la sua priorità al Barça e giocarsi le sue carte durante la fase di preparazione al prossimo campionato, ma la dirigenza blaugrana sembra sempre più decisa a confermare Cancelo e, inoltre, si sarebbe mossa anche per Marc Cucurella, in uscita dal Chelsea. Un eventuale acquisto che, di fatto, renderebbe inevitabile l'addio del terzino spagnolo.

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