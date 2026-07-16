Il calciomercato in Premier League prosegue ad un ritmo sfrenato. Nessuna lega al mondo sta viaggiando sui livelli del massimo campionato inglese. Ogni giorno ci sono sempre nuovi acquisti e le spese sono sempre più spropositate e ingenti. Ogni top club di Premier League che si rispetti in questo momento ha chiuso almeno un colpo da più di 30 milioni. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Aston Villa... ognuno di questi club vuole strappare la corona all'Arsenal, vincitore della passata stagione.

Alcuni hanno optato per un cambio di allenatore (Maresca al City, Iraola all'Arsenal, Xabi Alonso al Chelsea...), ma il solo tecnico non basta, deve essere supportato da un cast di assoluto livello, capace di interpretare al meglio i compiti assegnati dal proprio mister. Per ora, i campioni dell'Arsenal stanno cercando di mantenere la maggior parte dei componenti che l'hanno condotto a Premier e finale di Champions, cercando di aggiungere quelle due pedine in più per fare il salto definitivo in Europa.

Accordo per Tzolis all'Arsenal

SOLNA, SVEZIA - 4 GIUGNO: Kostas Tsimikas (Grecia) festeggia con il compagno di squadra Christos Tzolis dopo aver segnato il gol dello 0-1 durante l'amichevole internazionale tra Svezia e Grecia alla Strawberry Arena, il 4 giugno 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

I Gunners sono una delle squadre che si sta muovendo meno sul mercato. La rosa è parecchio competitiva e l'età media non è troppo bassa e nemmeno troppo alta. Un core stabile, con l'esperienza necessaria con cui proseguire ora. Tuttavia, c'è sempre qualcosa di migliorabile nelle rose di calcio ed ecco che il primo obiettivo è diventato Bruno Guimarães del Newcastle. Tuttavia, il club bianconero non vuole prendere in considerazione offerte per il suo capitano e per ora l'Arsenal è costretto ad aspettare, ma nel frattempo si sta preparando una nuova offerta più alta dei 70 milioni offerti inizialmente.

Hop on the train before it leaves the platform #WelcomeTzolis pic.twitter.com/Xz8XA4R32h — - (@imzftbi) July 16, 2026

In attacco c'è stato un addio imprevisto. Leandro Trossard ha fatto le valigie e si è accasato al Besiktas di Vincenzo Italiano per circa 20 milioni di euro. L'uscita del belga, elemento fondamentale nelle rotazioni di Arteta, ha costretto la dirigenza dei Gunners a intervenire sul mercato. Così, secondo la testata The Athletic, l'Arsenal avrebbe individuato in Christian Tzolis l'erede spirituale di Trossard. Tzolis ha solo 24 anni e dopo un grande esordio col Paok, ha girovagato a lungo tra Norwich (all'epoca in Premier League), Twente e Fortuna Düsseldorf. Nelle ultime due stagioni è tornato a splendere col Club Brugge, che lo ha così ceduto ai Gunners per circa 40 milioni di euro.