L’Aston Villa guarda ancora una volta al mercato per rinforzare il centrocampo e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di João Palhinha. Il centrocampista portoghese, di proprietà del Bayern Monaco, potrebbe infatti tornare definitivamente in Premier League dopo l’esperienza in prestito al Tottenham nella scorsa stagione.

La dirigenza dell'Aston Villa non smentisce l'interesse per il portoghese

MANCHESTER, INGHILTERRA - 28 MAGGIO: Joao Palhinha del Fulham reagisce dopo aver subito un infortunio durante la partita di Premier League tra Manchester United e Fulham FC all'Old Trafford, il 28 maggio 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Quello dei Villans non sarebbe più soltanto un semplice sondaggio. Damian Vidagany, dirigente dell’Aston Villa, ha confermato l’esistenza di colloqui con il Bayern Monaco, anche se al momento tra le parti non sarebbe ancora stato raggiunto un accordo definitivo. Per Unai Emery, Palhinha rappresenterebbe un innesto importante soprattutto dal punto di vista dell’esperienza e dell’equilibrio. Il portoghese conosce molto bene il calcio inglese e potrebbe garantire fisicità, capacità di recuperare palloni e maggiore protezione davanti alla difesa. L'ex giocatore del Fulham e degli Spurs molto presto potrebbe tornare in Inghilterra e prendere il treno per le Midlands, fermata Birmingham. Villa Park.

Non c'è solo il club di Birmingham sul portoghese

MONACO, GERMANIA - 01 SETTEMBRE: Joao Palhinha dell'FC Bayern München guarda durante la partita di Bundesliga tra FC Bayern München e Sport-Club Freiburg all'Allianz Arena il 01 settembre 2024 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il principale nodo riguarda però la formula dell'operazione. Secondo le indiscrezioni, l’Aston Villa starebbe valutando una soluzione temporanea, mentre il Bayern preferirebbe una cessione a titolo definitivo per recuperare almeno una parte dell’investimento effettuato per acquistare il giocatore. Palhinha, a 31 anni, potrebbe essere attirato dalla possibilità di rimanere in Premier League e trovare maggiore continuità. Dopo la parentesi al Tottenham, il suo futuro al Bayern appare tutt’altro che scontato e Birmingham potrebbe diventare la nuova destinazione. Attenzione però alla concorrenza: anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul portoghese, rendendo la corsa ancora più interessante. L’Aston Villa, però, si è già mosso e i contatti con il Bayern sono un segnale concreto. Palhinha può diventare uno dei prossimi colpi dei Villans: ora bisognerà trovare l’intesa sulla formula e sulle cifre dell’operazione.