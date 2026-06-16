Il Barcellona potrebbe perdere Raphinha. L'attaccante brasiliano, al momento impegnato nel Mondiale con il suo Brasile, potrebbe raggiungere gli altri "colleghi" nel ricco calcio dell'Arabia Saudita. Sul centravanti blaugrana, infatti, nelle ultime ore si è fatto avanti l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, il quale sarebbe pronto a fare follie pur di avere l'ex Leeds tra le proprie fila, ma al momento qualsiasi trattativa è rimandata a dopo il Mondiale.

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Barcellona, sirene arabe per Raphinha: il futuro solo dopo il Mondiale

Raphinha è molto richiesto in Arabia Saudita.

L'attaccante dei catalani è diventato l'obiettivo numero uno dell'Al-Hilal per la prossima stagione. Come riporta Diariosport, sono già stati avviati i primi contatti con il giocatore, ​​reduce dalla prestazione poco convincente contro il Marocco nel suo esordio nel Mondiale.

A prima vista, l'ex Leeds non ha dato una risposta negativa e

si è detto disposto ad ascoltare l'offerta del club di Riyadh.

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📆 Kounde is set to make his 2026 World Cup debut for France today against Senegal (21:00). pic.twitter.com/ZZx3qKmFYn — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 16, 2026

I tifosi del Barcellona tremano:

Tuttavia, lo stesso Raphinha ha recentemente dichiarato che al momento vuole concentrarsi solo sul Brasile e sul Mondiale, motivo per cui del suo futuro se ne parlerà solo dopo la spedizione in Nord America. Questo perché non vuole distrazioni, pur sapendo che ciò potrebbe significare interrompere il ritmo consolidato. Già in passato Raphinha era stato vicino all'Al-Hilal ma l'arrivo al Barcellona di Hansi Flick, che voleva a tutti i costi puntare sul brasiliano, ha impedito il suo arrivo in Arabia Saudita.

BARCELLONA, SPAGNA - 18 MARZO: Raphinha del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Newcastle United FC al Camp Nou il 18 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Se Raphinha chiede tempo, non si sa quando il club di Riyadh sia disposto ad aspettare. Simone Inzaghi sarebbe felicissimo di averlo in squadra e l'eventuale arrivo del classe '97 porterebbe alla partenza dell'attaccante uruguaiano Darwin Núñez e, allo stesso tempo, un grande salto di qualità nell'organico degli Squali, reduci da una stagione deludente culminata con il mancato titolo della Saudi Pro League nello scontro diretto con l'Al-Nassr. I tifosi del Barça incrociano le dita.

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