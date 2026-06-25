Il Barcellona prosegue nella sua rincorsa allo scoppiettante calciomercato del Real Madrid. La squadra della capitale spagnola, passato il tribolato e sensazionale periodo dell'elezioni presidenziali, ha deciso di puntare fortemente sui trasferimenti estivi. Dopo la riconferma di Florentino Perez, i blancos hanno confermato il nuovo allenatore, José Mourinho e in seguito hanno annunciato l'arrivo di molti giocatori importanti. Tra essi ci sono Denzel Dumfires (clausola da 20 milioni pagata all'Inter), Ibrahima Konaté (parametro zero dal Liverpool), Bernando Silva (parametro zero dal Manchester City) e infine oggi è arrivata la notizia della recompra effettuata su Nico Paz. Il Barça non è rimasto con le mani in mano inizialmente, tanto da spendere circa 80 milioni di euro per l'acquisto di Anthony Gordon, titolare della nazionale inglese in questi Mondiali. Ora, l'obiettivo primario è acquistare Julian Alvarez per sostituire Robert Lewandowski, ma c'è bisogno di liquidità.

Ansu Fati non è più un calciatore del Barcellona

MONTE CARLO, FRANCIA - 5 MAGGIO: Il calciatore Ansu Fati durante Gara 3 dei playoff della stagione regolare di EuroLeague tra AS Monaco e Olympiacos Pireo alla Salle Gaston Médecin, il 5 maggio 2026 a Monte Carlo, Francia. (Foto di Alfonso Cannavacciuolo/Euroleague Basketball via Getty Images)

Perciò, il Barcellona è passato immediatamente all'incasso. Dopo aver deciso di non riscattare Marcus Rashford, nonostante la buona stagione disputata (14 gol e 11 assist in tutte le competizioni), i blaugrana hanno deciso di fare cassa con un ex talento della Masia. Ansu Fati era considerato il futuro del Barcellona, ben prima di Lamine Yamal. Il suo destino era talmente importante, che i culé gli avevano assegnato il numero 10 nella stagione 2021-22. I continui infortuni gravi, non gli hanno concesso nemmeno una stagione di continuità e nel '23-'24 è passato in presito al Brighton di De Zerbi. Anche qui le cose non sono andate come sperato e dopo un mesto 2024-25 da sole 11 presenze con i blaugrana, l'anno passato si è trasferito in Ligue 1, al Monaco.

🔴💣 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗩𝗔 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗔𝗡𝗦𝗨 𝗙𝗔𝗧𝗜 𝗔̀ 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 ! 🤔🇪🇸



👉 Le club conservera le droit de s'aligner sur toute offre que Monaco pourrait accepter dans le futur. 👀



Et si le Barça choisit de ne pas exercer… pic.twitter.com/9DzTzLq1nv — Vibes Foot (@VibesFoot) June 25, 2026

Con la squadra del Principato, Ansu Fati ha trovato una seconda giovinezza e si è inserito bene nel contesto monegasco. 30 presenze e 12 reti stagionali per lo spagnolo, che è stato così riscattato dalla squadra francese. Tuttavia, nell'acquisto a titolo definitivo dell'ala spagnola sono spuntate due nuove clausole che vanno a favore del Barcellona. La prima è un diritto di prelazione: in caso di eventuali offerte, il Barça potrà pareggiarle e avere la corsia preferenziale. La seconda invece riguarda la clausola di rivendita, che ammonterà circa al 30%.