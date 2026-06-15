Uno dei talenti più brillanti del calcio marocchino è pronto ad entrare tra le file dei campioni di Germania. Dopo la grande prestazione nella prima partita ai Mondiali 2026, certificata anche dal gol del momentaneo vantaggio contro il Brasile, Ismael Saibari è pronto a sbarcare in Bundesliga alla corte del Bayern Monaco di Vincent Kompany.

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L'operazione Saibari-Bayern Monaco

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano,diventerà presto un nuovo calciatore del. Attraverso il suo ormai celebre here we go, il giornalista avrebbe comunicato sui social che sarebbe ormai tutto fatto per il trasferimento del trequartista delal club campione di

EINDHOVEN, PAESI BASSI - 28 GENNAIO: Ismael Saibari del PSV Eindhoven festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, valida per l'ottavo giorno, tra PSV Eindhoven e FC Bayern Monaco, disputata al PSV Stadion il 28 gennaio 2026 a Eindhoven, Paesi Bassi. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Sempre secondo Fabrizio Romano, la società bavarese sborserà ben 55 milioni di euro al club olandese per il cartellino di Saibari e, al termine delle visite mediche che si svolgeranno proprio negli Stati Uniti (uno dei tre Paesi ospitanti dei Mondiali 2026), arriverà l'ufficialità da parte del Bayern Monaco.

🚨 BREAKING: Ismael Saibari to FC Bayern, HERE WE GO! Deal sealed 🔴⚪️🇲🇦



Exactly two weeks after exclusive story on Bayern in talks for surprise move, Saibari joins the German champions.



€55m fee to PSV Eindhoven, medical in USA and then official. All done. ✅ pic.twitter.com/NzuFsBCApZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Un grande rinforzo per Kompany

Ilchiude la sua stagione completando il triplete nazionale (Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca), tuttavia, all'appello dei tifosi (e della società) manca ancora la tanto desiderata. I bavaresi sono a secco di massima gloria europea dal 2020 e, con l'eliminazione in semifinale di Champions di quest'anno (ad opera del), ac'è voglia di riscatto.

In vista della prossima stagione, il Bayern decide quindi di rinforzare la trequarti con il talentuoso Ismael Saibari, protagonista di una grande annata nei Paesi Bassi con il PSV: 19 gol e 9 assist in 37 presenze (tra tutte le competizioni) con la maglia dei Rood-witten. Grazie all'arrivo del calciatore marocchino, dunque, Kompany trova un grande rinforzo e, adesso, il tridente alle spalle di Harry Kane potrebbe suonare così: Luis Diaz-Saibari/Musiala-Olise. Decisamente una grande trequarti, per cercare di porre fine al dominio PSG e continuare la corsa al tanto atteso titolo europeo.

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