La Juventus ha bisogno di un centrocampista d'esperienza in vista della prossima stagione, e Bernardo Silva è sicuramente tra i migliori disponibili sul mercato dopo che ha ufficialmente terminato la sua avventura inglese con la maglia del Manchester City. Classe 1994, con la maglia dei Citizens ha collezionato 460 presenze riuscendo a segnare 76 gol tra tutte le competizioni, oltre i 75 assist forniti ai compagni durante le 9 stagioni passate alla corte di Pep Guardiola con cui è riuscito a vincere: 5 Coppa di Lega inglese, 6 Premier League, 3 Community Shield, 3 Coppe d'Inghilterra, 1 Supercoppa Europea, 1 Champions League e 1 Coppa del Mondo per club.

Il portoghese è un giocatore fornito di tecnica ed esperienza, proprio ciò che la Juventus sta cercando per poter competere in ogni competizione la prossima stagione, dopo che l'ultima ha visto Luciano Spalletti e i suoi arrivare clamorosamente al sesto posto dopo un anno difficile anche per colpa di certi acquisti che non hanno rispettato le aspettative.

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Le dichiarazioni di Bernardo Silva che danno speranza alla Juventus

Bernardo Silva, rimasto senza squadra dopo il lungo ciclo al Manchester City, deciderà il proprio futuro soltanto al termine del Mondiale . Per il momento, il giocatore non ha scartato ufficialmente nessuna delle numerose offerte arrivate, inclusa quella presentata dalla Juventus: "Non ho ancora preso una decisione definitiva. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un'offerta".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 09 NOVEMBRE: Bernardo Silva del Manchester City esulta per il secondo gol della sua squadra, segnato dal compagno di squadra Nico González (non presente nella foto), durante la partita di Premier League tra Manchester City e Liverpool all'Etihad Stadium il 09 novembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il trequartista lo ha ammesso dopo l'amichevole disputata col Portogallo in vista del Mondiale, annunciando anche di voler andare dalla squadra che mostrerà maggior interesse nei suoi confronti, accendendo la possibilità di vederlo con la maglia bianconera la prossima stagione, nonostante la qualificazione in Europa League: "La mia scelta ricadrà su una squadra che mi vuole davvero, questa cosa per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti".

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Adesso la Juventus deve fare sul serio se vuole aggiudicarsi Bernardo Silva, con fondi importanti che arriveranno da possibili cessioni importanti come Gleison Bremer, Andrea Cambiaso, David e Openda oltre all'addio già confermato di Dusan Vlahovic, che percepiva 12 milioni di euro a stagione e lascerà i bianconeri a zero il 30 giugno.

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