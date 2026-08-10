Gli Xeneizes hanno comunicato l'acquisto dell'attaccante ecuadoriano: per l'ex West Ham contratto fino al 31 dicembre 2027
Enner Valencia, oggi prima stella del Mondiale: 5 anni fa scappava dallo stadio...
Enner Valencia riparte dal Boca Juniors. L'attaccante ecuadoriano, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Pachuca, ha firmato con gli Xeneizes un contratto fino al 31 dicembre 2027. Dopo tanti anni tra Inghilterra, Brasile e Messico, il classe '89 torna cosi a giocare nel suo Sudamerica per quella che molto probabilmente sarà una delle ultime tappe della sua carriera. L'annuncio da parte del club argentino è arrivato nella giornata di ieri 9 agosto.
Boca Juniors, ufficiale Enner Valencia: per l'ecuadoriano contratto annualeIn un momento molto complicato, il Boca Juniors decide di rinforzare il reparto offensivo. Gli Xeneizes hanno infatti ufficializzato l'acquisto di Enner Valencia. Reduce dall'esperienza in Messico con la maglia del Pachuca, l'ecuadoriano ha firmato un contratto di un anno, fino al 31 dicembre 2027. Per il classe '89 si tratta di un ritorno in patria dopo ben 13 anni, durante i quali ha girato tra Turchia, Inghilterra, Messico e Brasile.
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Più fortunata, invece, sarà l'avventura con i messicani del Tigres UANL le cui 54 reti in 118 presenze portano il club a vincere 2 campionati e 2 Supercoppe del Messico. Nel 2020 vola in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce ed è qui che vive la sua migliore stagione dal punto di vista realizzato: 33 reti in 48 presenze nell'annata 2022-23. Nel 2025 vince il Campionato Gaucho con l'Internacional. In carriera, Valencia conta anche 109 presenze in Nazionale ecuadoriana della quale è il miglior cannoniere con 49 reti.
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