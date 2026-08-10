Enner Valencia riparte dal Boca Juniors. L'attaccante ecuadoriano, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Pachuca, ha firmato con gli Xeneizes un contratto fino al 31 dicembre 2027. Dopo tanti anni tra Inghilterra, Brasile e Messico, il classe '89 torna cosi a giocare nel suo Sudamerica per quella che molto probabilmente sarà una delle ultime tappe della sua carriera. L'annuncio da parte del club argentino è arrivato nella giornata di ieri 9 agosto.

Boca Juniors, ufficiale Enner Valencia: per l'ecuadoriano contratto annuale

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In un momento molto complicato, ildecide di rinforzare il reparto offensivo. Gli Xeneizes hanno infatti ufficializzato l'acquisto di Enner Valencia . Reduce dall'esperienza in Messico con la maglia del, l'ecuadoriano ha firmato un contratto di un anno, fino al 31 dicembre 2027. Per il classe '89 si tratta di un ritorno in patria dopo ben 13 anni, durante i quali ha girato tra Turchia, Inghilterra, Messico e Brasile.Cresciuto nelle giovanili, con il quale ha debuttato nel calcio professionistico nel 2009, nel 2013 Valencia si trasferisce una prima volta al(dove poi tornerà nel 2025) dove in un anno realizza 18 reti in 23 presenze. Numeri che lo mettono nel mirino di diversi club europei e alla fine ad avere la meglio è il. Ma l'avventura con gli Hammers non sarà memorabile a causa dei tanti infortuni: in due anni totalizzerà 10 reti in 72 presenze.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 7 SETTEMBRE: Enner Valencia dell'Ecuador durante la partita di qualificazione della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Argentina ed Ecuador all'Estadio M·s Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​7 settembre 2023 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Più fortunata, invece, sarà l'avventura con i messicani del Tigres UANL le cui 54 reti in 118 presenze portano il club a vincere 2 campionati e 2 Supercoppe del Messico. Nel 2020 vola in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce ed è qui che vive la sua migliore stagione dal punto di vista realizzato: 33 reti in 48 presenze nell'annata 2022-23. Nel 2025 vince il Campionato Gaucho con l'Internacional. In carriera, Valencia conta anche 109 presenze in Nazionale ecuadoriana della quale è il miglior cannoniere con 49 reti.