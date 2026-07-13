Norvegia, il principe Haakon parla ai Løvene: "Sarete dispiaciuti, ma tutti noi siamo orgogliosi di voi"

Potrebbe accendersi il calciomercato del Napoli, pronto a cogliere nuove occasioni per rinforzare la squadra. Dalla Spagna, infatti, iniziano a rimbalzare voci sempre più insistenti riguardanti Brahim Diaz, che sarebbe attualmente in uscita dal Real Madrid.

Brahim Diaz-Napoli, il possibile colpo di mercato

Caricamento post Instagram...

La fattibilità dell'operazione

Il fantasista sarebbe stato proposto a diverse società europee, e - secondo quanto riportato da Il Mattino - tra le varie destinazioni ipotizzate figura anche il. Il trequartista marocchino è al momento vincolato aida un accordo contrattuale con scadenza fissata al 2027. Tuttavia, l'ipotesi di una sua imminente cessione appare decisamente concreta, con il giocatore che potrebbe valutare positivamente un trasferimento lontano daper garantirsi una maggiore continuità in campo. Infatti, nonostante le dimostrate qualità tecniche, il suo spazio all'interno della rosa madrilena è a forte rischio di subire un'ulteriore riduzione.Analizzando l'aspetto prettamente economico della potenziale operazione,guadagna attualmente uno stipendio stagionale che si aggira intorno ai. Si tratta di una cifra d'ingaggio certamente considerevole, ma che non sfora in alcun modo i parametri finanziari del, specialmente nell'ottica di un investimento mirato su un calciatore che vanta un profilo di grande esperienza internazionale.

Non vi sono trattative già intavolate e non si registrano contatti concreti tra le rispettive dirigenze. Nonostante ciò, qualora dovessero venire a crearsi le condizioni ideali, il nome dell'ex calciatore del Milan potrebbe tramutarsi in una validissima opportunità che la dirigenza azzurra prenderà in forte considerazione.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Brahim Diaz del Real Madrid osserva durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo Stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Mentre le indiscrezioni provenienti dalla Spagna continuano ad alimentarsi in modo incessante, delineando quella che potrebbe rivelarsi come una delle piste potenzialmente più interessanti per le settimane a venire, il Napoli resta attento per osservare con discrezione i prossimi sviluppi.