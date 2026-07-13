Il Napoli cerca occasioni di mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: dal Real Madrid è stato proposto Brahim Diaz
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Potrebbe accendersi il calciomercato del Napoli, pronto a cogliere nuove occasioni per rinforzare la squadra. Dalla Spagna, infatti, iniziano a rimbalzare voci sempre più insistenti riguardanti Brahim Diaz, che sarebbe attualmente in uscita dal Real Madrid.
Brahim Diaz-Napoli, il possibile colpo di mercatoIl fantasista sarebbe stato proposto a diverse società europee, e - secondo quanto riportato da Il Mattino - tra le varie destinazioni ipotizzate figura anche il Napoli. Il trequartista marocchino è al momento vincolato ai Blancos da un accordo contrattuale con scadenza fissata al 2027. Tuttavia, l'ipotesi di una sua imminente cessione appare decisamente concreta, con il giocatore che potrebbe valutare positivamente un trasferimento lontano da Madrid per garantirsi una maggiore continuità in campo. Infatti, nonostante le dimostrate qualità tecniche, il suo spazio all'interno della rosa madrilena è a forte rischio di subire un'ulteriore riduzione.
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La fattibilità dell'operazioneAnalizzando l'aspetto prettamente economico della potenziale operazione, Brahim Diaz guadagna attualmente uno stipendio stagionale che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Si tratta di una cifra d'ingaggio certamente considerevole, ma che non sfora in alcun modo i parametri finanziari del Napoli, specialmente nell'ottica di un investimento mirato su un calciatore che vanta un profilo di grande esperienza internazionale.
Non vi sono trattative già intavolate e non si registrano contatti concreti tra le rispettive dirigenze. Nonostante ciò, qualora dovessero venire a crearsi le condizioni ideali, il nome dell'ex calciatore del Milan potrebbe tramutarsi in una validissima opportunità che la dirigenza azzurra prenderà in forte considerazione.
Mentre le indiscrezioni provenienti dalla Spagna continuano ad alimentarsi in modo incessante, delineando quella che potrebbe rivelarsi come una delle piste potenzialmente più interessanti per le settimane a venire, il Napoli resta attento per osservare con discrezione i prossimi sviluppi.
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