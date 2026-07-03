Il Brentford blinda Michael Kayode. Il giovane terzino italiano, cercato da tanti club europei e finito sulla lista dell'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, ha firmato un nuovo contratto con le Bees e, da ciò che trapela, sarà ancora per molto un importante pezzo dello scacchiere di Keith Andrews.

Kayode rinnova col Brentford

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano,avrebbe rinnovato il proprio accordo con ilestendendo la durata del suo attuale contratto fino all'estate del 2032. Il terzino italiano, già legato al club londinese fino al 2030, ha così prolungato il proprio accordo di due ulteriori anni confermando la fiducia di club e allenatore.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Michael Kayode del Brentford durante la partita di Premier League tra Manchester City e Brentford all'Etihad Stadium il 9 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Il classe 2004 di Borgomanero è stato protagonista di una grande stagione di Premier League con la maglia delle Bees e, sempre secondo ciò che riporta il noto giornalista sopracitato, sarebbe considerato al momento una figura molto importante del progetto del club londinese. Da qui, la decisione di prolungare il contratto e scacciare i fantasmi di un imminente addio.

La stagione del gioiello azzurro

🚨🐝 EXCL: Brentford agree new deal for Michael Kayode valid until June 2032!



All sealed as Brentford make huge, smart move to keep one of the most wanted RBs around.



21 year old Italian talent did excellent last season + big part of Brentford plans, club sources confirm. ❤️🤍 pic.twitter.com/7NI4AhRPq5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Il talento italiano, come detto, è reduce da una grande stagione incon la maglia del. Autentica presenza fissa sulla fascia destra delle Bees,ha dimostrato grande continuità, crescita e, soprattutto, un importante adattamento al calcio inglese. Nell'ultima stagione, l'exha infatti collezionato ben 44 presenze tra campionato, FA Cup e Coppa di Lega, giocando un complessivo di 3612' minuti effettivi.

Oltre a essere un titolare inamovibile, giocando 37 partite su 38 da titolare in Premier League (una saltata soltanto per infortunio), Michael Kayode si è tolto anche la soddisfazione del gol segnando una rete contro il Wolverhampton alla 30° giornata, mettendo a referto anche un assist in occasione del match contro l'Everton al 32° turno.