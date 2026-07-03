Il club inglese conferma la fiducia nel terzino classe 2004: nuovo accordo a lungo termine dopo una stagione importante in Premier League
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Il Brentford blinda Michael Kayode. Il giovane terzino italiano, cercato da tanti club europei e finito sulla lista dell'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, ha firmato un nuovo contratto con le Bees e, da ciò che trapela, sarà ancora per molto un importante pezzo dello scacchiere di Keith Andrews.
Kayode rinnova col BrentfordSecondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Michael Kayode avrebbe rinnovato il proprio accordo con il Brentford estendendo la durata del suo attuale contratto fino all'estate del 2032. Il terzino italiano, già legato al club londinese fino al 2030, ha così prolungato il proprio accordo di due ulteriori anni confermando la fiducia di club e allenatore.
Il classe 2004 di Borgomanero è stato protagonista di una grande stagione di Premier League con la maglia delle Bees e, sempre secondo ciò che riporta il noto giornalista sopracitato, sarebbe considerato al momento una figura molto importante del progetto del club londinese. Da qui, la decisione di prolungare il contratto e scacciare i fantasmi di un imminente addio.
La stagione del gioiello azzurroIl talento italiano, come detto, è reduce da una grande stagione in Inghilterra con la maglia del Brentford. Autentica presenza fissa sulla fascia destra delle Bees, Michael Kayode ha dimostrato grande continuità, crescita e, soprattutto, un importante adattamento al calcio inglese. Nell'ultima stagione, l'ex Fiorentina ha infatti collezionato ben 44 presenze tra campionato, FA Cup e Coppa di Lega, giocando un complessivo di 3612' minuti effettivi.
🚨🐝 EXCL: Brentford agree new deal for Michael Kayode valid until June 2032!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
All sealed as Brentford make huge, smart move to keep one of the most wanted RBs around.
21 year old Italian talent did excellent last season + big part of Brentford plans, club sources confirm. ❤️🤍 pic.twitter.com/7NI4AhRPq5
Oltre a essere un titolare inamovibile, giocando 37 partite su 38 da titolare in Premier League (una saltata soltanto per infortunio), Michael Kayode si è tolto anche la soddisfazione del gol segnando una rete contro il Wolverhampton alla 30° giornata, mettendo a referto anche un assist in occasione del match contro l'Everton al 32° turno.
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