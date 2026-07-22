Fabio Pisacane riparte con entusiasmo in vista della nuova stagione e lancia un messaggio chiaro sul futuro del Cagliari. Alla vigilia della partenza per il ritiro estivo di Ponte di Legno, il tecnico rossoblù ha fatto il punto sulla rosa, sul mercato e sugli obiettivi del club, soffermandosi in particolare sulla situazione di Elia Caprile e sulla necessità di rinforzare il reparto offensivo.

Nonostante le voci di mercato che continuano ad accompagnare il portiere, protagonista di una stagione di altissimo livello, il tecnico italiano ha ribadito la volontà di trattenerlo anche per la prossima stagione.

Cagliari, Pisacane blinda Caprile: le sue parole

Fabio Pisacane, intervenuto inalla vigilia della partenza per il ritiro estivo, ha fatto il punto sul lavoro della squadra e sulle strategie di mercato, soffermandosi in particolare sul futuro di Elia Caprile e suiper completare la rosa in vista dell'esordio stagionale.

CAGLIARI, ITALIA - 24 AGOSTO: Fabio Pisacane allenatore del Cagliari reagisce durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e ACF Fiorentina allo Stadio Sant'Elia il 24 agosto 2025 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Inizia la conferenza parlando dei soliti scetticismi del pre-stagione: "All’inizio c’è sempre scetticismo, ma questo vale non solo per me ma per tutti i colleghi che iniziano anche quest’anno una nuova stagione. Bisogna sempre confermarsi, il calcio è sempre bello questo. Per me il compito è di costruire il futuro del Cagliari. Nel calcio conta quello che fai oggi, questo ci deve tenere in piedi per ripartire. Ripartiamo da basi diverse rispetto all’anno scorso, dove c’erano zero idee e zero metodi. Sarà la fame a fare la differenza".

Ha poi parlato del prossimo colpo di mercato desiderato: "Per completare, in avanti vorrei un regalo. La società lo sa, il direttore e l’area scouting stanno facendo di tutto per accontentarmi. Non abbiamo fretta, abbiamo calciatori da valorizzare come Kingstone che ha fatto benissimo in Austria, Mendy e Trepy che si sono distinti e Borrelli che ha fatto 5 gol nel primo anno di Serie A. La società sa che dovremmo intervenire in quel reparto, ma ora bisogna tenere conto di tutte queste cose".

Infine ha spiegato che nel mercato non bisogna essere frenetici, sperando anche che rimanga uno dei protagonisti della scorsa stagione, Elia Caprile: "Il mercato è lungo, non bisogna farsi prendere dalla frenesia di voler occupare subito tutte le caselle. L’importante è scegliere bene, sappiamo i ruoli da valutare e da rimpiazzare eventualmente. Elia Caprile è tornato con il sorriso, per me è un leader carismatico. Oggi è un calciatore nostro e spero di iniziare il campionato con lui tra i pali".