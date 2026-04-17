Il Chelsea continua a guardare al futuro con determinazione e, con una mossa strategica fondamentale, ha deciso di blindare definitivamente una delle pedine più importanti della propria rosa. La dirigenza dei Blues ha infatti ufficializzato un rinnovo lunghissimo per Moisés Caicedo, spegnendo qualsiasi possibile rumors di calciomercato e legando indissolubilmente il destino del centrocampista ecuadoriano a quello di Stamford Bridge.