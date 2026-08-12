Il Como guarda ancora al mercato degli attaccanti e nelle ultime ore è emersa una nuova idea: Breel Embolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti svizzero, oggi al Rennes, è finito nei radar del club lombardo, che ha avviato contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione. Non si tratta ancora di una trattativa vera e propria, ma di un primo sondaggio utile a conoscere condizioni economiche e disponibilità del giocatore. Embolo rappresenta un profilo di grande esperienza internazionale e potrebbe aggiungere fisicità, profondità e gol al reparto offensivo del Como. Il Rennes, dal canto suo, valuta il cartellino dell'attaccante intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che permette al club italiano di effettuare le proprie valutazioni prima di decidere se trasformare l'interesse in una proposta concreta.

Como, Embolo è il nuovo nome per l'attacco

La dirigenza lariana sta valutando diversi profili per completare un reparto offensivo destinato a cambiare volto. La possibile partenza dirende infatti necessario individuare un attaccante con caratteristiche importanti, soprattutto considerando gli impegni che attendono il Como nella prossima stagione. Embolo può rappresentare una soluzione particolarmente interessante proprio per la sua esperienza: il classe 1997 ha già giocato ai massimi livelli in Germania, Francia e Champions League, oltre ad aver disputato tre Mondiali con la Svizzera.

Breel Embolo, AS Monaco (Foto di Chris Ricco/Getty Images)

Il Como ha quindi voluto effettuare un primo sondaggio per comprendere quali siano i margini dell'operazione e soprattutto quale sia la posizione del giocatore. I contatti sono ancora in una fase iniziale e non risultano, al momento, negoziazioni dirette tra i due club.

Il Rennes apre, ma il Como deve prima sfoltire

La situazione resta quindi tutta da sviluppare. Il Como ha iniziato a sondare il terreno proprio per capire se ci siano le condizioni per arrivare a Embolo, ma prima di presentare un'offerta ufficiale dovrà sistemare alcune situazioni in uscita.rappresenta uno degli incastri principali dell'operazione: soltanto dopo aver liberato spazio nel reparto offensivo, la società potrà decidere se investire sul centravanti svizzero.

Dall'altra parte, Embolo arriverebbe a Como con un bagaglio importante di esperienza e con la possibilità di diventare uno dei riferimenti offensivi della squadra. Il Como, però, non è l'unica società ad aver mostrato interesse: il giocatore è già stato accostato ad altri club italiani e anche la Premier League guarda alla sua situazione. Per il momento, dunque, il nome di Embolo resta un'idea concreta ma ancora in fase esplorativa. Il prossimo passo sarà capire se il Como deciderà di trasformare i primi contatti in una vera trattativa.