Calciomercato all'italiana per il Como di Cesc Fàbregas. Complice anche la questione relativa alle liste UEFA, il club lariano è alla ricerca di calciatori italiani per "italianizzare" la propria rosa. È ormai concreto l'interesse per Moise Keandella Fiorentina, al quale è già stata presentata un'offerta da 30 milioni di euro, al momento respinta dai viola. La novità odierna riguarda invece il centrocampo dei comaschi: Samuele Ricci è finito nel mirino del club.

Come raccontato durante l'edizione odierna di SportMediaset, il Como ha chiesto informazioni al Milan per Samuele Ricci. No secco dei rossoneri al prestito con diritto. Il Como spinge per un diritto che possa diventare obbligo. Il centrocampista è uno dei profili italiani più… — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 18, 2026

Como-Ricci: la prima offerta avanzata al Milan

C'è già stata una prima proposta da parte del Como per il centrocampista classe 2001: prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Questa formula, tuttavia, non convince il Milan, che apre sì alla partenza del giocatore, ma soltanto a titolo definitivo (come riportato da Orazio Accomando di SportMediaset). Ricci gradirebbe la destinazione e il progetto tecnico di Fàbregas che, dopo l'arrivo di Liberali e il forte interesse per Kean, continua a puntare con decisione su profili italiani.

TORINO, ITALIA - 30 MARZO: Samuele Ricci del Torino FC in azione contro Roberto Gagliardini dell'AC Monza durante la partita di Serie A TIM tra Torino FC e AC Monza allo Stadio Olimpico di Torino il 30 marzo 2024 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Per il regista toscano l'esperienza al Milan si sta rivelando chiaroscura: lo scarso minutaggio in maglia rossonera gli ha fatto perdere parte di quell'appeal che lo aveva caratterizzato durante la parentesi al Torino. Proprio alla corte di Urbano Cairo Ricci ha vissuto le sue stagioni migliori — 113 presenze e 4 reti — culminate con l'acquisizione della fascia di capitano nella stagione 2024-2025.

Il trasferimento al Como potrebbe giovare enormemente al calciatore di Pontedera. Nonostante la folta concorrenza nella mediana lariana, Ricci potrebbe ritrovare continuità e tornare ad essere un perno fondamentale: non solo per un club di Serie A, ma anche in ottica Nazionale azzurra, da tempo alla ricerca di un regista in grado di orchestrare il gioco con pulizia ed eleganza.