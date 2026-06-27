Il Como è una delle squadre cha ha operato meglio negli ultimi anni in Serie A. La squadra lacustre ha speso molti soldi dalla sua promozione nel massimo campionato italiano, ma le cifre sono quasi sempre state ripagate dal grande lavoro di valorizzazione di Cesc Fabregas. Dopo una prima stagione di ambientamento alla nuova divisione, aiutato dall'ottimo mercato invernale che ha portato giocatori del calibro di Assane Diao, nella stagione passata, il Como ha raggiunto un traguardo storico per il club. Per la prima volta nella loro storia, i lariani parteciperanno ad una competizione europea. Non proprio un torneo qualsiasi, dato che i comaschi sono arrivati quarti in campionato, guadagnandosi così l'accesso alla Champions League 2026-27. Questo risultato è stato frutto di un lavoro gigantesco di Cesc Fabregas, artefice del miglior gioco in Serie A e della dirigenza, capace di mettergli a dispozione il giusto mix di giocatori esperti e talenti.

Chalobah è nel mirino del Como

LONDRA, INGHILTERRA - 4 MAGGIO: Trevoh Chalobah del Chelsea colpisce di testa in area durante la partita di Premier League tra Chelsea e Nottingham Forest a Stamford Bridge, il 4 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il Como si è già mosso per quanto riguarda la linea offensiva. Infatti, i lariani hanno trovato un nuovo accordo con il Real Madrid per potersi godere Nico Paz per almeno un altro anno, testandolo così in Champions League. La cifra è stata importante (60 milioni in parte considerabili come percentuale di rivendita sul giocatore e con una recompra da 80) e per aggiungere ulteriore qualità sulla trequarti, si sta facendo forte il nome di Mattia Liberali, giovane italiano dalla clausola di 6 milioni.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Como official bid for Trevoh Chalobah was sent days ago, as revealed and Chelsea already indicated a higher price to sell the centre back.



€25m won’t be enough as #CFC are aware of more clubs keen, including Inter attentive and monitoring Chalobah. pic.twitter.com/9j8NpkwKsV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

Tuttavia, Cesc Fabregas vuole mettere le mani anche sulla difesa, un reparto fondamentale per il tecnico spagnolo. Il Como è stato la miglior difesa di A nella passata stagione e vuole alzare ulteriormente il livello. Perciò, secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, la dirigenza guidata da Ludi avrebbe inviato una prima offerta da 25 milioni al Chelsea per il centrale Trevoh Chalobah. Tuttavia, i Blues chiedono di più per il difensore, attualmente impegnato al Mondiale con l'Inghilterra. Su Chalobah viene anche segnalata l'attività dell'Inter e di altri club.