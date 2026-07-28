Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Takehiro Tomiyasu, in forza al Bologna dal 2019 al 2021, è attualmente svincolato dopo l'esperienza non fortunata all'Ajax. Il giapponese, però, si sta allenando in Italia ma con la maglia del Crystal Palace, impegnato nella Como Cup.

Quale futuro per Tomiyasu?

Negli States fino a qualche settimana fa con la Nazionale giapponese per il Mondiale, adesso,, terzino destro e all'occorrenza difensore centrale, è svincolato. Il classe '98, tormentato da continui problemi fisici, ha trascorso l'ultima stagione all', collezionando appena 9 presenze. Troppo poche per convincere gli olandesi che, di comune accordo con il giocatore, hanno deciso di non continuare insieme.

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 31: Takehiro Tomiyasu dell'Arsenal guarda durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal FC all'Etihad Stadium il 31 marzo 2024 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images) (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Tornato senza squadra, l'ex Bologna è oggetto di diversi interessi, anche in Italia. Negli ultimi giorni si sono registrati dei contatti con il Torino, alla ricerca di un esterno destro e il Venezia, attento anche per questioni di marketing. Tuttavia, nessuno dei due club italiani ha affondato la presa e adesso Tomiyasu potrebbe tornare nuovamente in Inghilterra.

Caricamento post Instagram...

Lo strano contatto con il Crystal Palace

Nell'estate del 2021, il terzino giapponese venne acquistato dall'per 20 milioni di euro più bonus, facendo registrare in casauna delle cessioni più remunerative della sua storia. Con i Gunners non ha mai trovato un ruolo da protagonista ma si è sempre rivelato una valida alternativa per. A distanza di un anno dal suo addio in Inghilterra,potrebbe ritornarci ma con la maglia del. Infatti, Le "Eagles" hanno aperto alla possibilità di coinvolgere negli allenamenti di squadra il difensore, anche per testarne le condizioni fisiche e atletiche prima di effettuare, eventualmente, l'ingaggio.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 28: Takehiro Tomiyasu dell'Arsenal festeggia con Eddie Nketiah durante la partita di Premier League tra Arsenal FC e Sheffield United all'Emirates Stadium il 28 ottobre 2023 a Londra, Inghilterra. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Il club fresco vincitore della Conference League si trova, attualmente, in Italia per la Como Cup, pronto ad affrontare i lariani di Cesc Fabregas in un'amichevole di lusso. Vedremo se Tomiyasu tornerà con la squadra o se rimarrà in Italia con le maglie di Venezia o Torino.