Tra Torino e Venezia la spunta, forse, il Crystal Palace: Tomiyasu si sta allenando, in Italia, con gli inglesi
Che festa al Selhurst Park! I tifosi del Crystal Palace ballano dopo la vittoria della Conference
Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Takehiro Tomiyasu, in forza al Bologna dal 2019 al 2021, è attualmente svincolato dopo l'esperienza non fortunata all'Ajax. Il giapponese, però, si sta allenando in Italia ma con la maglia del Crystal Palace, impegnato nella Como Cup.
Quale futuro per Tomiyasu?Negli States fino a qualche settimana fa con la Nazionale giapponese per il Mondiale, adesso, Takehiro Tomiyasu, terzino destro e all'occorrenza difensore centrale, è svincolato. Il classe '98, tormentato da continui problemi fisici, ha trascorso l'ultima stagione all'Ajax, collezionando appena 9 presenze. Troppo poche per convincere gli olandesi che, di comune accordo con il giocatore, hanno deciso di non continuare insieme.
Tornato senza squadra, l'ex Bologna è oggetto di diversi interessi, anche in Italia. Negli ultimi giorni si sono registrati dei contatti con il Torino, alla ricerca di un esterno destro e il Venezia, attento anche per questioni di marketing. Tuttavia, nessuno dei due club italiani ha affondato la presa e adesso Tomiyasu potrebbe tornare nuovamente in Inghilterra.
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Lo strano contatto con il Crystal PalaceNell'estate del 2021, il terzino giapponese venne acquistato dall'Arsenal per 20 milioni di euro più bonus, facendo registrare in casa Bologna una delle cessioni più remunerative della sua storia. Con i Gunners non ha mai trovato un ruolo da protagonista ma si è sempre rivelato una valida alternativa per Arteta. A distanza di un anno dal suo addio in Inghilterra, Tomiyasu potrebbe ritornarci ma con la maglia del Crystal Palace. Infatti, Le "Eagles" hanno aperto alla possibilità di coinvolgere negli allenamenti di squadra il difensore, anche per testarne le condizioni fisiche e atletiche prima di effettuare, eventualmente, l'ingaggio.
Il club fresco vincitore della Conference League si trova, attualmente, in Italia per la Como Cup, pronto ad affrontare i lariani di Cesc Fabregas in un'amichevole di lusso. Vedremo se Tomiyasu tornerà con la squadra o se rimarrà in Italia con le maglie di Venezia o Torino.
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