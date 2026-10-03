Il Real Madrid piomba su un giovanissimo talento dell'accademia del Manchester United. Classe 2010, Joseph Junior Gabriel non ha ancora compiuto 16 anni, ma ha già gli occhi puntati per le doti tecniche di cui dispone. Chiunque voglia prelevarlo, però, dovrà considerare proprio la sua giovanissima età che potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

Real Madrid: Gabriel è un sogno, ma c'è un problema

, Joseph Junior Andreou Gabriel, conosciuto più semplicemente come JJ Gabriel, compirà il prossimo 6 ottobre 16 anni. Trequartista e attaccante del Manchester United U21, il ragazzo non ha ancora un contratto da professionista che possa legarlo a qualche squadra. Dunque milita nel club inglese e questa stagione non può svincolarsi in alcun modo, a meno che non siano gli stessi Red Devils a liberarlo. Cosa che appare, secondo quanto riferisce AS, alquanto improbabile.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 MAGGIO: JJ Gabriel del Manchester United sembra scoraggiato dopo la sconfitta della squadra durante la finale della FA Youth Cup tra Manchester City e Manchester United allo Joie Stadium il 14 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Proprio in Spagna rilanciano la notizia per la quale Gabriel avrebbe chiesto di lasciare lo United, consapevole che in prima squadra non c'è ancora l'intenzione di puntare su di lui. Pertanto il classe 2010 s'è deliberatamente messo sul mercato e tutti i top club europei potrebbero farci un pensierino, Real Madrid compreso. Eppure, un problema non di poco conto c'è. Da quando il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea, tutti i giocatori inglesi non sono considerati cittadini dell'UE. Ciò implica che affinché Gabriel si trasferisca al Madrid, o in qualsiasi altro club non inglese, deve prima essere maggiorenne.

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Per i Blancos non è una novità questa situazione., Rodrygo,e Mastantuono dovettero attendere la maggiore età prima di giungere a Madrid. Difatti tutti costoro non sono cittadini dell'UE. C'è soltanto un caso che può agevolare il trasferimento di Gabriel: che la sua famiglia si voglia trasferire a Madrid per ragioni diverse rispetto alla carriera del calciatore.rimangono alla finestra, mentre lo United attende la decisione del ragazzo, non potendolo costringere a rinnovare un contratto professionistico che ancora manca. Solo i club inglesi possono prenderlo adesso, ma il Manchester si opporrà in ogni modo.