Davide Frattesi: non solo Nottingham Forest, sbuca anche il Crystal Palace

Antonio Marchese
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Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano da Milano. Nelle ultime ore il Nottingham Forest ha intensificato i contatti per il centrocampista dell’Inter, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Secondo diverse fonti italiane e inglesi, il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 25 milioni di euro più bonus, mentre l’Inter continua a valutare il giocatore attorno ai 30 milioni.

Davide Frattesi, Inter - via Getty Images

La Premier League nel destino di Frattesi?

Davide Frattesi dell’Inter festeggia con i compagni dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2024/25 tra Bayern Monaco e Inter allo stadio Fussball Arena München l’8 aprile 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)
Davide Frattesi dell’Inter festeggia con i compagni dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2024/25 tra Bayern Monaco e Inter - via Getty Images

I dialoghi tra le parti sono in corso e il Nottingham Forest sembra intenzionato ad accelerare per battere la concorrenza, con la dirigenza che considera Frattesi un profilo ideale per esperienza internazionale, dinamismo e capacità d’inserimento. Dal canto suo, l’Inter non considera il centrocampista incedibile. Dopo una stagione caratterizzata da un minutaggio basso e da un ruolo non sempre centrale nelle rotazioni, una cessione potrebbe consentire ai nerazzurri di finanziare nuovi innesti.

Tentazione Crystal Palace

Selhurst Park, stadio del Crystal Palace - Getty Images
Selhurst Park, stadio del Crystal Palace - Getty Images

Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore. In passato Frattesi aveva dato priorità a soluzioni in Italia, con l’interesse di Juventus, Roma e Napoli sullo sfondo, ma la prospettiva della Premier League e di un ruolo da protagonista potrebbe cambiare gli scenari nelle prossime settimane. La sensazione è che la distanza economica tra domanda e offerta sia colmabile: il Nottingham Forest fa sul serio e l’operazione potrebbe entrare nella fase decisiva già nei prossimi giorni.

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Ma attenzione al Crystal Palace sullo sfondo, dopo l'annuncio del nuovo manager Pierre Sage le Eagles si muovono per rinforzare una rosa che l'anno prossimo giocherà quattro competizioni, compresa l'Europa League. Il Palace ha ambizioni e soldi sufficienti per colmare le richieste nerazzurre e offrire a Frattesi un ruolo importante sia in Premier League, che nel palcoscenico europeo. Il Palace non ha ancora recapitato un'offerta ufficiale all'Inter, ma nei prossimo giorni potrebbero esserci i primi contatti.

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