Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano da Milano. Nelle ultime ore il Nottingham Forest ha intensificato i contatti per il centrocampista dell’Inter, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Secondo diverse fonti italiane e inglesi, il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 25 milioni di euro più bonus, mentre l’Inter continua a valutare il giocatore attorno ai 30 milioni.

La Premier League nel destino di Frattesi?

Davide Frattesi dell’Inter festeggia con i compagni dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2024/25 tra Bayern Monaco e Inter - via Getty Images

I dialoghi tra le parti sono in corso e il Nottingham Forest sembra intenzionato ad accelerare per battere la concorrenza, con la dirigenza che considera Frattesi un profilo ideale per esperienza internazionale, dinamismo e capacità d’inserimento. Dal canto suo, l’Inter non considera il centrocampista incedibile. Dopo una stagione caratterizzata da un minutaggio basso e da un ruolo non sempre centrale nelle rotazioni, una cessione potrebbe consentire ai nerazzurri di finanziare nuovi innesti.

Tentazione Crystal Palace

Selhurst Park, stadio del Crystal Palace - Getty Images

Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore. In passato Frattesi aveva dato priorità a soluzioni in Italia, con l’interesse di Juventus, Roma e Napoli sullo sfondo, ma la prospettiva della Premier League e di un ruolo da protagonista potrebbe cambiare gli scenari nelle prossime settimane. La sensazione è che la distanza economica tra domanda e offerta sia colmabile: il Nottingham Forest fa sul serio e l’operazione potrebbe entrare nella fase decisiva già nei prossimi giorni.

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