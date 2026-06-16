Davide Frattesi: non solo Nottingham Forest, sbuca anche il Crystal Palace
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Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano da Milano. Nelle ultime ore il Nottingham Forest ha intensificato i contatti per il centrocampista dell’Inter, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Secondo diverse fonti italiane e inglesi, il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 25 milioni di euro più bonus, mentre l’Inter continua a valutare il giocatore attorno ai 30 milioni.
La Premier League nel destino di Frattesi?
I dialoghi tra le parti sono in corso e il Nottingham Forest sembra intenzionato ad accelerare per battere la concorrenza, con la dirigenza che considera Frattesi un profilo ideale per esperienza internazionale, dinamismo e capacità d’inserimento. Dal canto suo, l’Inter non considera il centrocampista incedibile. Dopo una stagione caratterizzata da un minutaggio basso e da un ruolo non sempre centrale nelle rotazioni, una cessione potrebbe consentire ai nerazzurri di finanziare nuovi innesti.
Tentazione Crystal Palace
Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore. In passato Frattesi aveva dato priorità a soluzioni in Italia, con l’interesse di Juventus, Roma e Napoli sullo sfondo, ma la prospettiva della Premier League e di un ruolo da protagonista potrebbe cambiare gli scenari nelle prossime settimane. La sensazione è che la distanza economica tra domanda e offerta sia colmabile: il Nottingham Forest fa sul serio e l’operazione potrebbe entrare nella fase decisiva già nei prossimi giorni.
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