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Il cognome Dele-Bashiru continuerà a essere protagonista sui campi europei. Se in Serie A i tifosi conoscono soprattutto Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, un altro componente della famiglia ha appena cambiato maglia: il fratello Tom Dele-Bashiru è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aris Salonicco.

Tom Dele-Bashiru all'Aris. Chi è il fratello di Fisayo

Il club greco ha annunciato l’arrivo del centrocampista classe 1999 dal. L’operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento definitivo per una cifra intorno ai. Per Tom inizia così una nuova avventura dopo il percorso vissuto in Inghilterra, dove ha vestito la maglia del Watford e maturato esperienza nel calcio professionistico.

Un trasferimento che porta ancora una volta sotto i riflettori una famiglia calcistica che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé. Il fratello minore Fisayo, infatti, è diventato un volto noto del calcio italiano dopo il suo arrivo alla Lazio, conquistando spazio grazie alle sue caratteristiche fisiche, alla capacità di inserimento e alla grande energia in mezzo al campo.

Tom, invece, ha seguito un percorso differente. Cresciuto calcisticamente nel Manchester City, ha poi trovato continuità soprattutto con il Watford, club con cui ha collezionato diverse presenze e vissuto importanti momenti della sua carriera. Centrocampista moderno, dotato di forza fisica e qualità tecnica, proverà ora a rilanciarsi in Grecia con la maglia dell’Aris.

🚨🇳🇬 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Greek team Aris FC have signed Tom Dele-Bashiru (26) from Watford. €500k fee for the midfielder. 🟡⚫️ pic.twitter.com/j6xMBPqaSd — EuroFoot (@eurofootcom) July 24, 2026

L’arrivo a Salonicco rappresenta una nuova sfida per il giocatore, chiamato a diventare uno dei protagonisti della squadra greca e a ritrovare quella continuità che gli permetta di esprimere tutto il proprio potenziale. Il nome Dele-Bashiru, dunque, continua a viaggiare in Europa su più fronti. Da una parte Fisayo si prepara a una nuova stagione con la Lazio, dall’altra Tom apre un nuovo capitolo della sua carriera con l’Aris.

Due fratelli, due percorsi diversi, ma la stessa passione per il calcio. Il cognome Dele-Bashiru resta così legato a storie di crescita, sacrificio e ambizione, con entrambi i giocatori pronti a lasciare il proprio segno nel panorama calcistico internazionale.