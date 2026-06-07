Diego Carlos dice addio al Como dopo una sola stagione di grande successo, dove da protagonista ha contribuito alla qualificazione in Champions League.
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L'arrivo di Diego Carlos al Como si era concretizzato nell'estate precedente in prestito come una vera e propria scommessa di mercato. Il calciatore brasiliano si trovava infatti ai margini del progetto tecnico del Fenerbahce ed era reduce da un periodo calcistico particolarmente complesso a causa di un brutto infortunio che lo aveva profondamente condizionato. Ha faticato molto a ritrovare la forma migliore dopo una delicata operazione chirurgica e la successiva riabilitazione per una lacerazione al tendine d'Achille subita ai tempi dell'Aston Villa, un problema fisico che lo aveva costretto a restare a lungo lontano dai campi da gioco e dalla sua stessa famiglia.
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Il saluto di Diego Carlos al Como, tornerà al FenerbahceNonostante i problemi fisici e lo scetticismo iniziale, l'impatto del brasiliano nel gruppo guidato da Cesc Fàbregas si è rivelato a dir poco dirompente. Diego Carlos è diventato rapidamente la colonna portante della difesa, un leader carismatico capace di collezionare prestazioni solide e dominanti che hanno guidato la squadra verso traguardi storici, culminati con la prestigiosa qualificazione alla prossima Champions League.
Il momento più memorabile ed emozionante del suo campionato è arrivato a a metà marzo, in occasione della sfida contro la Roma, quando ha messo a segno un gol decisivo per la vittoria della propria squadra. Le sue eccezionali prestazioni nel cuore della difesa hanno blindato la porta lariana in numerose partite cruciali, trascinando il Como a una storica e incredibile qualificazione alla successiva edizione della Champions League prima di concludere il prestito e fare ritorno in Turchia.
Ecco le parole del difensore brasiliano: "Una stagione di apprendimento, crescita e lavoro quotidiano. Ogni minuto in campo è stato costruito con dedizione. Andiamo avanti, sempre alla ricerca di qualcosa in più".
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