Yan Diomande è diventato uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Le sue prestazioni al Mondiale hanno attirato l'attenzione dei principali giganti europei, mente il Lipsia prepara una strategia precisa per massimizzare il valore del gioiello ivoriano.

Il talento del Lipsia nel mirino delle big europee

Secondo quanto riportato dalla testata tedesca BILD, il futuro diè al centro di un vero e proprio duello di mercato. L'esterno offensivo classe 2007 ha conquistato rapidamente la scena in Bundesliga, attirando l'interesse di alcuni dei club più ricchi d'Europa: il primo grande passo lo avrebbe fatto il, alla ricerca dell'erede disulla fascia sinistra e pronto a mettere sul tavolo un'offerta da circaper convincere il Lipsia. La proposta però, non avrebbe soddisfatto la società tedesca, che ritiene il giocatore ancora più prezioso.

Oltre ai Reds, anche il PSG segue con grande attenzione la situazione. Il club francese considera Diomande un profilo ideale per il reparto offensivo del futuro e sarebbe pronto ad entrare concretamente nella corsa per il talento 19enne.

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANIA - 16 MAGGIO: Yan Diomande dell'RB Lipsia controlla la palla durante la partita di Bundesliga tra SC Freiburg e RB Leipzig all'Europa-Park Stadion il 16 maggio 2026 a Friburgo in Brisgovia, Germania. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Diomande, il Lipsia è pronto all'asta

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L'ennesimo acquisto indovinato: 12 gol e 7 assist in stagione

La strategia delperò è chiara: sfruttare la concorrenza tra le grandi d'Europa per generare. Il club tedesco, forte di un contratto con il giocatore valido fino al 2030 e senza alcuna clausola rescissoria, non ha fretta di vendere e punta ad una cifra superiore ai. L'obiettivo è di trasformarenella cessione più importante della storia del club, superando anche operazioni come quella dial Manchester City per 90 milioni di euro, tutt'ora ladel Lipsia, sfruttando anche l'ottimo Mondiale disputato con la Costa d'Avorio e l'impatto mediatico che ne è susseguito.Arrivato dal Leganes per circadi euro,si è rivelato un investimento straordinario. Nella sua prima stagione in Bundesliga ha chiuso con numeri pazzeschi, realizzandoe fornendo, confermandosi come una delle più grandi sorprese del campionato e del panorama europeo. La sua, ile il margine di crescita ne hanno fatto aumentare rapidamente la valutazione, attualmenteai 120 milioni di euro ma che potrebbe aumentare ulteriormente con l'inserimento di eventuali nuovi pretendenti: esattamente ciò a cui ilambisce.