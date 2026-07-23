Liverpool e PSG si sfidano per Yan Diomande, talento ivoriano del Lipsia valutato oltre 120 milioni: i tedeschi puntano all'asta

Alex Bianchi
Kessié Costa d'Avorio

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Yan Diomande è diventato uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Le sue prestazioni al Mondiale hanno attirato l'attenzione dei principali giganti europei, mente il Lipsia prepara una strategia precisa per massimizzare il valore del gioiello ivoriano.

Il talento del Lipsia nel mirino delle big europee

Secondo quanto riportato dalla testata tedesca BILD, il futuro di Yan Diomande è al centro di un vero e proprio duello di mercato. L'esterno offensivo classe 2007 ha conquistato rapidamente la scena in Bundesliga, attirando l'interesse di alcuni dei club più ricchi d'Europa: il primo grande passo lo avrebbe fatto il Liverpool, alla ricerca dell'erede di Mohamed Salah sulla fascia sinistra e pronto a mettere sul tavolo un'offerta da circa 100 milioni per convincere il Lipsia. La proposta però, non avrebbe soddisfatto la società tedesca, che ritiene il giocatore ancora più prezioso.
RB Leipzig v FC St. Pauli - Bundesliga

Oltre ai Reds, anche il PSG segue con grande attenzione la situazione. Il club francese considera Diomande un profilo ideale per il reparto offensivo del futuro e sarebbe pronto ad entrare concretamente nella corsa per il talento 19enne.

Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - Bundesliga
FREIBURG IM BREISGAU, GERMANIA - 16 MAGGIO: Yan Diomande dell'RB Lipsia controlla la palla durante la partita di Bundesliga tra SC Freiburg e RB Leipzig all'Europa-Park Stadion il 16 maggio 2026 a Friburgo in Brisgovia, Germania. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Diomande, il Lipsia è pronto all'asta

La strategia del Lipsia però è chiara: sfruttare la concorrenza tra le grandi d'Europa per generare l'effetto asta. Il club tedesco, forte di un contratto con il giocatore valido fino al 2030 e senza alcuna clausola rescissoria, non ha fretta di vendere e punta ad una cifra superiore ai 120 milioni. L'obiettivo è di trasformare Diomande nella cessione più importante della storia del club, superando anche operazioni come quella di Gvardiol al Manchester City per 90 milioni di euro, tutt'ora la vendita record del Lipsia, sfruttando anche l'ottimo Mondiale disputato con la Costa d'Avorio e l'impatto mediatico che ne è susseguito.
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L'ennesimo acquisto indovinato: 12 gol e 7 assist in stagione

Arrivato dal Leganes per circa 20 milioni di euro, Diomande si è rivelato un investimento straordinario. Nella sua prima stagione in Bundesliga ha chiuso con numeri pazzeschi, realizzando 12 gol e fornendo 7 assist, confermandosi come una delle più grandi sorprese del campionato e del panorama europeo. La sua velocità, il dribbling e il margine di crescita ne hanno fatto aumentare rapidamente la valutazione, attualmente superiore ai 120 milioni di euro ma che potrebbe aumentare ulteriormente con l'inserimento di eventuali nuovi pretendenti: esattamente ciò a cui il Lipsia ambisce.

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