Liverpool e PSG si sfidano per Yan Diomande, talento ivoriano del Lipsia valutato oltre 120 milioni: i tedeschi puntano all'asta
Bellezza mondiale! I giocatori di Costa d'Avoio e Curaçao condividono un momento di preghiera
Yan Diomande è diventato uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Le sue prestazioni al Mondiale hanno attirato l'attenzione dei principali giganti europei, mente il Lipsia prepara una strategia precisa per massimizzare il valore del gioiello ivoriano.
Il talento del Lipsia nel mirino delle big europeeSecondo quanto riportato dalla testata tedesca BILD, il futuro di Yan Diomande è al centro di un vero e proprio duello di mercato. L'esterno offensivo classe 2007 ha conquistato rapidamente la scena in Bundesliga, attirando l'interesse di alcuni dei club più ricchi d'Europa: il primo grande passo lo avrebbe fatto il Liverpool, alla ricerca dell'erede di Mohamed Salah sulla fascia sinistra e pronto a mettere sul tavolo un'offerta da circa 100 milioni per convincere il Lipsia. La proposta però, non avrebbe soddisfatto la società tedesca, che ritiene il giocatore ancora più prezioso.
Oltre ai Reds, anche il PSG segue con grande attenzione la situazione. Il club francese considera Diomande un profilo ideale per il reparto offensivo del futuro e sarebbe pronto ad entrare concretamente nella corsa per il talento 19enne.
Diomande, il Lipsia è pronto all'astaLa strategia del Lipsia però è chiara: sfruttare la concorrenza tra le grandi d'Europa per generare l'effetto asta. Il club tedesco, forte di un contratto con il giocatore valido fino al 2030 e senza alcuna clausola rescissoria, non ha fretta di vendere e punta ad una cifra superiore ai 120 milioni. L'obiettivo è di trasformare Diomande nella cessione più importante della storia del club, superando anche operazioni come quella di Gvardiol al Manchester City per 90 milioni di euro, tutt'ora la vendita record del Lipsia, sfruttando anche l'ottimo Mondiale disputato con la Costa d'Avorio e l'impatto mediatico che ne è susseguito.
Caricamento post Instagram...
L'ennesimo acquisto indovinato: 12 gol e 7 assist in stagioneArrivato dal Leganes per circa 20 milioni di euro, Diomande si è rivelato un investimento straordinario. Nella sua prima stagione in Bundesliga ha chiuso con numeri pazzeschi, realizzando 12 gol e fornendo 7 assist, confermandosi come una delle più grandi sorprese del campionato e del panorama europeo. La sua velocità, il dribbling e il margine di crescita ne hanno fatto aumentare rapidamente la valutazione, attualmente superiore ai 120 milioni di euro ma che potrebbe aumentare ulteriormente con l'inserimento di eventuali nuovi pretendenti: esattamente ciò a cui il Lipsia ambisce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Italiano
ESCLUSIVA - Roma, 99 anni di emozioni: le voci di chi l'ha amata e vissuta
Calciomercato
Ufficiale, Adams al Venezia: è l'acquisto più costoso nella storia del club
Calcio Estero
Griezmann si presenta con un gol al debutto: il suo Orlando travolge 4-0 il San Jose
Calciomercato
Zeballos al Napoli, affare verso la fumata bianca: il Changuito ha già le valigie pronte per l'Italia
Calcio Estero
Calvario finito per Fermín López: piano di recupero completato, ora punta il ritiro in Inghilterra
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti