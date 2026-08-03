Yan Diomandé è ancora lontano dal Real Madrid. L'esterno ivoriano piace molto ai Blancos, che da settimane hanno messo gli occhi su di lui. Ma l'affare non è chiuso. Anzi. A frenare le voci ci ha pensato Marcel Schäfer. Il direttore generale del Lipsia ha negato l'esistenza di un accordo tra i due club. "Non ci siamo ancora", ha spiegato a Sky Sport Germania. Una presa di posizione chiara. Soprattutto dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, che parlavano di un'intesa già raggiunta tra Real e Lipsia per il trasferimento del classe 2005. La sensazione, però, è che la trattativa sia ancora aperta. Il Real continua a monitorare la situazione. Ma per arrivare alla fumata bianca servirà ancora tempo.

Diomandé, il Real è vicino ma non abbastanza: il Lipsia prende tempo

Una saga tutt'altro che conclusa. Ilha messoin cima alla lista dei giovani da seguire. Il talento ivoriano, classe 2005, ha attirato l'attenzione dei Blancos dopo una stagione positiva al Lipsia. Tanto che, secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe già trovato un accordo sul contratto con il club spagnolo. Manca però il passaggio più importante. Quello tra le società. Il Lipsia, infatti, non ha ancora raggiunto un'intesa con il Real. A confermarlo è stato Marcel, amministratore delegato del club tedesco: "È vero che alcuni esperti di mercato hanno annunciato che era stato raggiunto un accordo. Ma semplicemente non è così.

LIPSIA, GERMANIA - 9 MAGGIO: Yan Diomande dell'RB Lipsia osserva il gioco durante la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e FC St. Pauli alla Red Bull Arena, il 9 maggio 2026 a Lipsia, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Non ci siamo ancora". Una risposta che sembra indirizzata anche a Fabrizio Romano, che nei giorni scorsi aveva parlato di un'intesa vicina tra i due club. La situazione, però, è cambiata rispetto a fine giugno. Allora il Lipsia sembrava deciso a trattenere Diomandé. Ora, invece, la porta al trasferimento sembra essere più aperta. Il cambio di agente del giocatore, passato alla Roc Nation, non dovrebbe rappresentare un problema. Il futuro del talento ivoriano resta tutto da scrivere. E il Real Madrid è ancora in corsa.