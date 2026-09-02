Stephan El Shaarawy è pronto a tornare al Genoa. L’attaccante italo-egiziano ha raggiunto un accordo con il club rossoblù per un contratto di un anno, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Il giocatore arriverà a parametro zero, essendo attualmente svincolato. Una trattativa che riporta El Shaarawy a Genova, città nella quale il classe 1992 ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Il suo ritorno rappresenta un’operazione importante per il Genoa, che aggiunge esperienza e qualità al proprio reparto offensivo.

El Shaarawy torna dove tutto è iniziato

Per El Shaarawy si tratta di un ritorno dal forte significato personale. Proprio con la maglia del Genoa l’attaccante ha avuto l’opportunità di affacciarsi ai massimi livelli, mettendosi in evidenza ancora giovanissimo.

Nel corso della sua carriera, il giocatore ha poi vestito maglie importanti del calcio italiano e internazionale, costruendo un percorso caratterizzato da numerose esperienze di alto livello. Il suo nome è legato soprattutto al Milan e alla Roma, ma El Shaarawy ha avuto modo di confrontarsi anche con realtà differenti nel corso degli anni. Ora, a distanza di tempo, la possibilità di tornare a indossare la maglia rossoblù assume un valore particolare.

🚨🔴🔵 Stephan El Shaarawy returns to Genoa, deal agreed on one year contract plus one year option.



El Shaarawy joins Genoa as free agent. pic.twitter.com/IwYPdsvDNt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

Accordo di un anno con opzione

L’intesa raggiunta prevede un contratto della durata di una stagione. Nel nuovo accordo è inoltre presente un’opzione per prolungare il rapporto per un secondo anno, dando quindi al Genoa la possibilità di continuare a puntare sull’attaccante anche oltre la prossima stagione. L’operazione sarà realizzata senza costi per il cartellino: El Shaarawy si unirà infatti al Genoa da, dopo essersi svincolato.

ROMA, ITALIA - 18 APRILE: Il giocatore dell'AS Roma Stephan El Shaarawy durante la partita di Serie A tra AS Roma e Atalanta BC allo Stadio Olimpico il 18 aprile 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Per il club rossoblù si tratta dunque di un innesto che combina esperienza, duttilità e conoscenza del campionato italiano, mentre per il giocatore rappresenta l’occasione di tornare alle origini e rilanciarsi con una nuova avventura. Il ritorno di El Shaarawy a Genova è quindi pronto a diventare uno dei movimenti più suggestivi di questa sessione di mercato: il “Faraone” torna a casa, con il Genoa pronto ad affidarsi alla sua esperienza.