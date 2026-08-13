Il Chelsea ha messo un punto fermo sul futuro di Enzo Fernandez. Il Manchester City è avvisato: se vuole portare l'argentino in maglia Citizens, dovrà accelerare e rispettare i tempi fissati, oltre che le condizioni economiche.

Enzo, il Chelsea fissa la deadline

Secondo quanto riportato dai principali media inglesi, ilavrebbe comunicato alunaprecisa per: ledi venerdì. Entro quell'ora, i Citizens dovranno presentareconcreta per il 25enne argentino, se intendono provare a chiudere realmente l'operazione. La posizione del Chelsea sulle condizioni economiche è altrettanto chiara:, pari a circa 140 milioni di euro, rappresentano la valutazione richiesta per il vice campione del mondo con l'Argentina. Se la cifra non verrà raggiunta entro la scadenza, il giocatore dovrebbe perciòa Londra, sponda Blues.

LONDRA, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Enzo Fernandez del Chelsea festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur a Stamford Bridge il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Manchester City, una decisione da oltre 100 milioni

L'interesse del City è legato anche alla situazione di, sul quale vige il fortissimo pressing delche, sempre secondo i report dall'Inghilterra, avrebbe presentato un'offerta migliorata da circa, ancoradal club inglese, che valuta il giocatore in scadenza almeno 70 milioni. Fernandez rappresenterebbe quindi un possibile sostituto di, ma il problema è rappresentato chiaramente dal costo: la formazione di Manchester ha infatti già investito oltre 115 milioni di sterline pere sta valutando anche altri rinforzi a centrocampo, vista anche la possibile partenza di, verso l'Arabia.

Il tema Fernandez non nasce però oggi. A maggio, riferisce Sky Sports, il City si trovava davanti al bivio di puntare sull'argentino o su Anderson, scegliendo il centrocampista inglese. La situazione sarebbe però cambiata durante l'estate e, secondo quanto riportato dal The Athletic e ripreso dalle fonti che seguono la trattativa, il City avrebbe mantenuto il proprio interesse. La palla, passa dunque allo stesso Manchester City: 120 milioni di sterline entro le 17 di venerdì, oppure Fernandez rimarrà al Chelsea.