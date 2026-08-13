I Blues hanno imposto alle 17 di questo venerdì il termine per un'offerta del City per Enzo Fernandez: la richiesta del Chelsea è almeno 120 milioni di sterline
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Il Chelsea ha messo un punto fermo sul futuro di Enzo Fernandez. Il Manchester City è avvisato: se vuole portare l'argentino in maglia Citizens, dovrà accelerare e rispettare i tempi fissati, oltre che le condizioni economiche.
Enzo, il Chelsea fissa la deadlineSecondo quanto riportato dai principali media inglesi, il Chelsea avrebbe comunicato al Manchester City una deadline precisa per Enzo Fernandez: le 17:00 di venerdì 14 agosto. Entro quell'ora, i Citizens dovranno presentare un'offerta concreta per il 25enne argentino, se intendono provare a chiudere realmente l'operazione. La posizione del Chelsea sulle condizioni economiche è altrettanto chiara: 120 milioni di sterline, pari a circa 140 milioni di euro, rappresentano la valutazione richiesta per il vice campione del mondo con l'Argentina. Se la cifra non verrà raggiunta entro la scadenza, il giocatore dovrebbe perciò rimanere a Londra, sponda Blues.
Manchester City, una decisione da oltre 100 milioniL'interesse del City è legato anche alla situazione di Rodri, sul quale vige il fortissimo pressing del Barcellona che, sempre secondo i report dall'Inghilterra, avrebbe presentato un'offerta migliorata da circa 51 milioni di sterline, ancora respinta dal club inglese, che valuta il giocatore in scadenza almeno 70 milioni. Fernandez rappresenterebbe quindi un possibile sostituto di lusso, ma il problema è rappresentato chiaramente dal costo: la formazione di Manchester ha infatti già investito oltre 115 milioni di sterline per Elliot Anderson e sta valutando anche altri rinforzi a centrocampo, vista anche la possibile partenza di Tijiani Reijnders, verso l'Arabia.
Il tema Fernandez non nasce però oggi. A maggio, riferisce Sky Sports, il City si trovava davanti al bivio di puntare sull'argentino o su Anderson, scegliendo il centrocampista inglese. La situazione sarebbe però cambiata durante l'estate e, secondo quanto riportato dal The Athletic e ripreso dalle fonti che seguono la trattativa, il City avrebbe mantenuto il proprio interesse. La palla, passa dunque allo stesso Manchester City: 120 milioni di sterline entro le 17 di venerdì, oppure Fernandez rimarrà al Chelsea.
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