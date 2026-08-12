L'argentino torna a vestire la maglia dei Citizens dopo quasi 10 anni. L'ex Marsiglia sarà il vice di Donnarumma
Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere
Il Manchester City ha trovato il vice di Gigio Donnarumma. Con una nota ufficiale, il club dell'Etihad Stadium ha comunicato l'acquisto di Geronimo Rulli, argentino classe 1992. Per l'ormai ex giocatore del Marsiglia, club dal quale è stato prelevato, si tratta di un ritorno dato che ha già vestito la maglia dei Citizens nella stagione 2016-17, tuttavia senza però scendere in campo. Esordio rimandato giusto di qualche anno.
Manchester City, Geronimo Rulli nuovo vice Donnarumma: è ufficialeRitorno di fiamma in casa Manchester City. Questa mattina il club dell'Etihad Stadium ha ufficializzato l'acquisto del portiere Geronimo Rulli che, dunque, andrà a fare il vice di Gianluigi Donnarumma. Classe 1992, l'argentino ha firmato un contratto biennale con scadenza nell'estate del 2028. Per il 34 enne si tratta di un ritorno dato che a Manchester, dopo una breve parentesi nella stagione 2016/17 in cui non aveva però collezionato presenze in prima squadra.
Caricamento post Instagram...
Dal 2019, Rulli ha vestito le maglie di Ajax, Montpellier e soprattutto Villarreal, squadra con cui si è laureato campione della Europa League 2020/21 superando in finale il Manchester United. Reduce dall'avventura in Ligue1 con il Marsiglia, l'argentino fa dunque ritorno alla corte di Enzo Maresca con un bagaglio di grande esperienza e pronto per il debutto atteso da 10 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA