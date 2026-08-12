L'argentino torna a vestire la maglia dei Citizens dopo quasi 10 anni. L'ex Marsiglia sarà il vice di Donnarumma

Mattia Celio
MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 GENNAIO: Tijjani Reijnders del Manchester City festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea all'Etihad Stadium, il 4 gennaio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Il Manchester City ha trovato il vice di Gigio Donnarumma. Con una nota ufficiale, il club dell'Etihad Stadium ha comunicato l'acquisto di Geronimo Rulli, argentino classe 1992. Per l'ormai ex giocatore del Marsiglia, club dal quale è stato prelevato, si tratta di un ritorno dato che ha già vestito la maglia dei Citizens nella stagione 2016-17, tuttavia senza però scendere in campo. Esordio rimandato giusto di qualche anno.

Manchester City, Geronimo Rulli nuovo vice Donnarumma: è ufficiale

Ritorno di fiamma in casa Manchester City. Questa mattina il club dell'Etihad Stadium ha ufficializzato l'acquisto del portiere Geronimo Rulli che, dunque, andrà a fare il vice di Gianluigi Donnarumma. Classe 1992, l'argentino ha firmato un contratto biennale con scadenza nell'estate del 2028. Per il 34 enne si tratta di un ritorno dato che a Manchester, dopo una breve parentesi nella stagione 2016/17 in cui non aveva però collezionato presenze in prima squadra.
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Cresciuto nelle giovanili dell'Estudiantes, nel 2014 si trasferisce agli uruguaiani del Deportivo Maldonado che subito lo manda in prestito biennale alla Real Sociedad che, dopo due stagioni di grande livello, decide di acquistarlo a titolo definitivo. L'8 agosto 2016 viene acquistato per 4.7 milioni di euro dal Manchester City ma il giorno successivo torna, nuovamente in prestito, alla Real Sociedad. Il 1º gennaio 2017 viene riscattato dal club spagnolo per 7 milioni di euro, con cui firma un contratto fino al 2022.

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MADRID, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Geronimo Rulli dell'Olympique de Marseille osserva il gioco durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e Olympique de Marseille, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 16 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Dal 2019, Rulli ha vestito le maglie di Ajax, Montpellier e soprattutto Villarreal, squadra con cui si è laureato campione della Europa League 2020/21 superando in finale il Manchester United. Reduce dall'avventura in Ligue1 con il Marsiglia, l'argentino fa dunque ritorno alla corte di Enzo Maresca con un bagaglio di grande esperienza e pronto per il debutto atteso da 10 anni.

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