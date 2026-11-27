La prossima sessione di mercato estiva potrebbe essere decisiva per il trasferimento
Missione compiuta: il tifoso in bici da La Plata a Montevideo incontra l'Estudiantes
Ronaldinho ha scelto l'Italia per tornare in campo anche se solo per una partita con la maglia del Ravenna, Kevin De Bruyne ha invece abbracciato il progetto del Napoli dopo i fasti al Manchester City e Luka Modric quello del Milan voltando pagina dopo i successi al Real Madrid. Ci potrebbe essere anche un altro campione internazionale che strizza l'occhio alla serie A: si tratta del difensore del Liverpool Virgil van Dijk, tra i migliori nel suo ruolo. A confermarlo è Fabio Cannavaro in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, parlando di questa eventualità dopo la fine del suo contratto in essere, mettendo già nel mirino un club in particolare. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
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