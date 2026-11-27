Ronaldinho ha scelto l'Italia per tornare in campo anche se solo per una partita con la maglia del Ravenna, Kevin De Bruyne ha invece abbracciato il progetto del Napoli dopo i fasti al Manchester City e Luka Modric quello del Milan voltando pagina dopo i successi al Real Madrid. Ci potrebbe essere anche un altro campione internazionale che strizza l'occhio alla serie A: si tratta del difensore del Liverpool Virgil van Dijk, tra i migliori nel suo ruolo. A confermarlo è Fabio Cannavaro in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, parlando di questa eventualità dopo la fine del suo contratto in essere, mettendo già nel mirino un club in particolare. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>