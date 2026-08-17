Moise Kean, a meno di una settimana dall'inizio del campionato, può cambiare squadra. Il Como, che giocherà in Champions League, lo tenta.
Moise Kean non ha definito ancora il suo futuro. Mancano appena cinque giorni all'inizio del campionato di Serie A, ma l'attaccante italiano continua a guardarsi intorno. Reduce da una stagione con più bassi che alti, l'ex Juventus e Paris Saint-Germain medita sull'addio alla Viola. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata una proposta allettante dal Como di Fabregas.
Fiorentina, il Como punta Kean: la situazioneStando a quanto riportato da Fabrizio Romano sui suoi profili social, è ufficialmente partita la trattativa tra i due club. Il club lombardo ha avanzato un'offerta formale ai toscani nell'ordine di 30 milioni di euro complessivi. Di questi ultimi, 5 sarebbero il corrispettivo del prestito oneroso, mentre i rimanenti 25 verrebbero versati la prossima estate come cifra per il riscatto obbligatorio. La Fiorentina, a quanto pare, avrebbe subito declinato la prima proposta, chiedendo più di 30 milioni per poter cedere l'attaccante nativo di Vercelli.
Kean, dal canto suo, avrebbe già dato segnali di apertura nei confronti del Como, lasciando che siano i club ora a dover trovare l'intesa sul suo cartellino. Ad oggi, dunque, la trattativa è appena iniziata. La distanza, però, non sembra affatto amplissima e nelle prossime ore si capirà di più sui reali margini della negoziazione. Serve un rilancio, con ritocco verso l'alto dell'offerta, perché l'affare vada in porto.
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