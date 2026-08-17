Moise Kean non ha definito ancora il suo futuro. Mancano appena cinque giorni all'inizio del campionato di Serie A, ma l'attaccante italiano continua a guardarsi intorno. Reduce da una stagione con più bassi che alti, l'ex Juventus e Paris Saint-Germain medita sull'addio alla Viola. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata una proposta allettante dal Como di Fabregas.

Fiorentina, il Como punta Kean: la situazione

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sui suoi profili social, è ufficialmente partita latra i due club. Il club lombardo ha avanzato un'offerta formale ai toscani nell'ordine didi euro complessivi. Di questi ultimi, 5 sarebbero il corrispettivo del prestito oneroso, mentre i rimanenti 25 verrebbero versati la prossima estate come cifra per il. La Fiorentina , a quanto pare, avrebbe subito declinato la prima proposta, chiedendo più di 30 milioni per poter cedere l'attaccante nativo di Vercelli.

FIRENZE, ITALIA - 14 AGOSTO: Moise Kean dell'ACF Fiorentina reagisce durante la partita di Coppa Italia tra ACF Fiorentina e Benevento Calcio all'Artemio Franchi il 14 agosto 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Kean, dal canto suo, avrebbe già dato segnali di apertura nei confronti del Como, lasciando che siano i club ora a dover trovare l'intesa sul suo cartellino. Ad oggi, dunque, la trattativa è appena iniziata. La distanza, però, non sembra affatto amplissima e nelle prossime ore si capirà di più sui reali margini della negoziazione. Serve un rilancio, con ritocco verso l'alto dell'offerta, perché l'affare vada in porto.

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Classe 2000, Moise Kean ha 26 anni e un contratto in essere con la Fiorentina sino al. Dopo diversi milioni spesi dai Viola in questa finestra di mercato, potrebbe essere lui l'indiziato principale a partire. Dopo una prima stagione da assoluto protagonista sotto la Fiesole, Kean ha abbassato sensibilmente il suo rendimento, oltre al minutaggio in campo. 32 sono state le gare, con 19 reti e tre assist in Serie A nell'anno 24-25. 26, invece, le presenze in quello successivo, condite da 8 gol e un assist.