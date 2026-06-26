La Fiorentina mette a segno il primo colpo dell'estate. La squadra del neo allenatore Fabio Grosso è infatti vicinissima a chiudere la trattativa per l'acquisto di Viery, difensore centrale. Classe 2005, il giocatore ha trascorso l'ultima stagione al Gremio e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al club toscano. La trattativa si appresta a chiudersi sui 13 milioni di euro più bonus. Il primo passo per ripartire dopo una delle stagioni più difficili della storia dei Viola.

Fiorentina, ai dettagli la trattativa per Viery: alla scoperta del centrale mancino

Si accende ufficialmente il calciomercato della Fiorentina . La squadra di Fabioè ad un passo dall'acquisto di, difensore centrale classe 2005. Il brasiliano arriva dalper la cifra die va così a rinforzare il reparto difensivo del club toscano, rivelatosi uno dei più punti più vulnerabili della scorsa stagione. Per il club del compianto Roccosi tratta del primo colpo in questa stagione estiva anche se manca ancora l'ufficialità, in cui ci sarà ancora molto da lavorare per non ripetere gli errori dell'annata appena conclusa.

Viery, il cui nome completo è Viery Fernandes Santos Lopes, è nato il 2 gennaio 2005 a Uba, cittadina del sud-est di Belo Horizonte. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio con le giovanili del Gremio, nel quale vi entra all'età di 10 anni. Il 15 giugno 2023 ha firmato un nuovo contratto con il club, rinnovandolo in seguito fino al 2027. Dopo essere entrato nella selezione Under20 dei Tricolor dos Pampas, il 27 gennaio del 2025 Viery ha fatto il suo debutto in prima squadra nella vittoria casalinga per 4-0 del Campeonato Gaúcho contro il Caxias.

PORTO ALEGRE, BRASILE - 11 APRILE: Rafael Borre dell'Internacional e Viery Santos del Gremio competono per la palla durante la partita tra Internacional e Gremio come parte del Brasileirao 2026 allo stadio Beira-Rio l'11 aprile 2026 a Porto Alegre, Brasile. (Foto di Pedro H. Tesch/Getty Images)

Con il tempo, il 21 enne è diventato un elemento importante per la squadra tanto che solo lo scorso gennaio ha rinnovato il contratto fino al 2029. Il 22 febbraio, inoltre, ha segnato la sua prima rete da professionista, ovvero quella del pareggio nell'1-1 contro la Juventude. Il passaggio alla Fiorentina, ormai sicuro, fa di Viery la più grande cessione di un difensore nella storia del club gaúcho e, nello stesso tempo, l'esborso più grande dei Viola per un centrale, superando Pongracic (15).