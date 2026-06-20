Arrivato alla Fiorentina nel 2023 dal River Plate, Lucas Beltran è entrato nel cuore dei tifosi fiorentini grazie soprattutto al suo ruolo da protagonista nella cavalcata che portò la Viola in finale di Conference League nel 2024, persa poi contro il West Ham United. A Firenze l'attaccante argentino ha collezionato in totale 98 presenze, riuscendo a segnare 16 gol e fornendo 6 assist ai compagni. L'ultima stagione l'ha passata in prestito in Spagna con la maglia del Valencia, dove ha accumulato 30 presenze, 3 gol e 2 assist.

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Beltran saluta la Fiorentina: in arrivo l'accordo per il ritorno al River Plate

Come riportato da, la trattativa per il ritorno di Lucas Beltran al River Plate sta vivendo le sue ore decisive, con i due club che attualmente lavorano per concordarsi sugli ultimi dettagli burocratici dell'operazione. Mancherebbe solamente l'ok del calciatore, che però dovrebbe arrivare a breveche avevano caratterizzato la sua prima esperienza a Buenos Aires da professionista.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 21 LUGLIO: Lucas Beltrán del River Plate esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante una partita tra River Plate e Gimnasia y Esgrima La Plata, valida per la Liga Profesional 2022 allo Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti il 21 luglio 2022 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

I contatti tra la dirigenza viola e l'entourage del calciatore si sono intensificati nelle ultime ore per definire l'accordo sull'ingaggio e sulla durata del nuovo contratto, che rappresentano gli ultimissimi tasselli prima delle visite mediche.

Questo trasferimento rappresenta un un ritorno romantico per il River Plate, che ha visto il giocatore vestire la maglia del club argentino per la prima volta nel 2018 per poi esplodere definitivamente dopo due buone stagioni con il Colon, quando al suo ritorno a casa segnò 17 reti in 35 partite tra tutte le competizioni convincendo la Fiorentina a scommettere su di lui dandogli una possibilità concreta nel calcio europeo.