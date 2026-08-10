Il futuro di Gabriel Jesus potrebbe essere ancora in Premier League, ma lontano dall’Arsenal. L’attaccante brasiliano è uno dei giocatori che i Gunners sono disposti ad ascoltare offerte per questa estate e, tra le possibili destinazioni, torna d’attualità il Newcastle.

Gabriel Jesus è più di una suggestione estiva

LONDON COLNEY, INGHILTERRA - 27 GENNAIO: Gabriel Jesus dell'Arsenal arriva prima di una sessione di allenamento al Sobha Realty Training Centre il 27 gennaio 2026 a London Colney, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

L’interesse dei Magpies per il classe 1997 era già emerso nelle scorse settimane: il Newcastle avrebbe infatti preso informazioni sulla situazione dell’attaccante, valutandolo come possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. La situazione all’Arsenal sembra favorire una possibile partenza. Jesus non è più considerato intoccabile e il club londinese sarebbe orientato a privilegiare una cessione a titolo definitivo. Le ultime indiscrezioni parlano di una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, cifra decisamente più accessibile rispetto a quella investita dai Gunners per acquistarlo dal Manchester City nel 2022.

Il brasiliano vorrebbe rimanere in Premier League, ma ha estimatori anche in Serie A

GIRONA, SPAGNA - 1° AGOSTO: Gabriel Jesus dell'Arsenal FC osserva il gioco durante l'amichevole precampionato tra Girona FC e Arsenal FC allo stadio Montilivi, il 1° agosto 2026 a Girona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Per il Newcastle potrebbe rappresentare un'occasione interessante. Jesus conosce perfettamente la Premier League, può giocare da centravanti ma anche muoversi su tutto il fronte offensivo e porterebbe esperienza internazionale a una squadra che potrebbe avere bisogno di nuove soluzioni davanti. Non manca però la concorrenza. In particolare il Napoli sta seguendo con attenzione la situazione del brasiliano e negli ultimi giorni i contatti attorno al giocatore si sarebbero intensificati. Molto dipenderà quindi dalle prossime mosse del Newcastle e dalla volontà dello stesso Jesus. L'Arsenal sembra aver aperto la porta alla sua partenza: adesso resta da capire chi sarà disposto ad affondare il colpo.