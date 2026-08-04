Alejandro Garnacho è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. Dopo una stagione complicata al Chelsea, l'esterno argentino riparte da Birmingham con la voglia di ritrovare quella brillantezza che, ai tempi del Manchester United, lo aveva consacrato come uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Il suo trasferimento a Villa Park arriva in prestito con un percorso già tracciato verso un possibile acquisto definitivo, segno della fiducia che Unai Emery ripone nelle sue qualità.

Fuori Rogers, dentro Garnacho

LONDRA, INGHILTERRA - 12 APRILE: Alejandro Garnacho del Chelsea reagisce durante la partita di Premier League tra Chelsea e Manchester City allo Stamford Bridge il 12 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

L'addio di Morgan Rogers, passato al Chelsea, ha lasciato un vuoto importante sulle corsie offensive. Per questo motivo il tecnico spagnolo ha individuato proprio in Garnacho il profilo ideale: un giocatore rapido, imprevedibile, capace di saltare l'uomo e creare superiorità numerica nell'uno contro uno. Caratteristiche che si sposano perfettamente con il calcio verticale e intenso dell'Aston Villa. A Stamford Bridge l'avventura non è mai realmente decollata. Nonostante il grande investimento fatto dal Chelsea appena un anno fa, Garnacho ha trovato poco spazio e continuità, finendo ai margini del progetto tecnico. A Villa Park, invece, troverà un ambiente meno pressante e un allenatore, Emery, noto per la capacità di valorizzare giovani talenti e rilanciare giocatori in cerca di riscatto.

Da Londra a Birmingham

LINCOLN, INGHILTERRA - 23 SETTEMBRE: Alejandro Garnacho del Chelsea reagisce dopo essere stato sostituito durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Lincoln City e Chelsea all'LNER Stadium, il 23 settembre 2025 a Lincoln, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

I primi allenamenti hanno già acceso l'entusiasmo dei tifosi dei Villans. Sui social molti sostenitori hanno sottolineato la qualità delle sue giocate e la sua brillantezza atletica, sperando che possa diventare uno dei protagonisti della nuova stagione. Per Garnacho si tratta probabilmente della tappa più importante della carriera. A soli 22 anni ha ancora tutto il tempo per dimostrare di essere quel talento che aveva incantato con la maglia del Manchester United. L'Aston Villa gli offre una nuova occasione e, se riuscirà a ritrovare fiducia e continuità, potrebbe diventare una delle sorprese della Premier League 2026/27.