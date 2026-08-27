Trattativa lunga e complicata conclusa ormai alla fine del mercato estivo: ma la Lazio ha il suo attaccante.
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La Lazio di Gattuso ha, finalmente, il suo centravanti, tanto richiesto dal tecnico. Questa mattina è arrivato il comunicato che ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Pinamonti dal Sassuolo.
Pinamonti ✍️ @OfficialSSLazio 🦅 pic.twitter.com/Mh6vQlNTFh— Lega Serie A (@SerieA) August 27, 2026
Pinamonti è un nuovo giocatore della LazioGattuso lo voleva e, alla fine, Lotito lo ha accontentato. I biancocelesti hanno ora il loro rinforzo in attacco: l'uomo che sarà il terminale offensivo del gioco laziale. L'obiettivo era stato scelto e selezionato da tempo: Pinamonti del Sassuolo. Una trattativa che però si è trascinata molto a lungo ed è stata molto complicata. La Lazio, infatti, ha dovuto fare i conti con la limitazione del saldo zero: la società ha potuto fare operazioni in entrata, ma deve per forza prima fare delle cessioni. Si tratta di una misura decisa da un commissione indipendente, meno severa e meno impattante rispetto al blocco totale del mercato. Ma comunque in grado di costringere a manovre ben più complicate della media nella costruzione della rosa.
Pinamonti arriva nella società capitolina dopo essere stato acquistato dal Sassuolo nel 2022 ed aver giocato in maglia neroverde per due stagioni. In seguito ha avuto una esperienza in prestito con il Genoa per poi tornare, la scorsa stagione, alla squadra emiliana e agli ordini di Fabio Grosso. In precedenza, ha anche vestito le maglie di Inter, Empoli e Frosinone.
Questo l'annuncio ufficiale del club: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio". Il nuovo contratto lega il calciatore alla società capitolina fino al 2031 e al club neroverde vanno, secondo Sky Sport, 12 milioni di euro, con la società biancoceleste che verserà subito una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro. Il classe 1999 è arrivato ieri a Formello, ha già completato le visite mediche ed è già a disposizione del suo nuovo allenatore in vista della partita di campionato contro il Genoa. Pinamonti, infine, per la sua nuova avventura ha scelto la maglia numero nove.
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