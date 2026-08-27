La Lazio di Gattuso ha, finalmente, il suo centravanti, tanto richiesto dal tecnico. Questa mattina è arrivato il comunicato che ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Pinamonti dal Sassuolo.

Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio

Gattuso lo voleva e, alla fine,. I biancocelesti hanno ora il loro rinforzo in attacco: l'uomo che sarà il terminale offensivo del gioco laziale. L'obiettivo era stato scelto e selezionato da tempo:del. Una trattativa che però si è trascinata molto a lungo ed è stata molto complicata. La Lazio, infatti, ha dovuto fare i conti con la: la società ha potuto fare operazioni in entrata, ma deve per forza prima fare delle cessioni. Si tratta di una misura decisa da un commissione indipendente, meno severa e meno impattante rispetto al blocco totale del mercato. Ma comunque in grado di costringere a manovre ben più complicate della media nella costruzione della rosa.

Pinamonti arriva nella società capitolina dopo essere stato acquistato dal Sassuolo nel 2022 ed aver giocato in maglia neroverde per due stagioni. In seguito ha avuto una esperienza in prestito con il Genoa per poi tornare, la scorsa stagione, alla squadra emiliana e agli ordini di Fabio Grosso. In precedenza, ha anche vestito le maglie di Inter, Empoli e Frosinone.

Torino, Italia - 8 maggio: Andrea Pinamonti dell'US Sassuolo osserva la partita di Serie A tra Torino FC e US Sassuolo allo Stadio Olimpico l'8 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di sportinfoto/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Questo l'annuncio ufficiale del club: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio". Il nuovo contratto lega il calciatore alla società capitolina fino al 2031 e al club neroverde vanno, secondo Sky Sport, 12 milioni di euro, con la società biancoceleste che verserà subito una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro. Il classe 1999 è arrivato ieri a Formello, ha già completato le visite mediche ed è già a disposizione del suo nuovo allenatore in vista della partita di campionato contro il Genoa. Pinamonti, infine, per la sua nuova avventura ha scelto la maglia numero nove.