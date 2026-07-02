Il Mondiale può incidere eccome nel futuro e nelle scelte delle varie nazionali e quella tedesca non fa assolutamente eccezione. La Germania starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di separarsi da Julian Nagelsmann, data la precoce eliminazione subita per mano del Paraguay che ha scottato tifosi e Federazione.

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La posizione del Commissario Tecnico tedesco è. Nonostante l'allenatore avesse manifestato espressamente di non avere alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni, sempre più dubbi aleggiano sul suo futuro. È SkySport DE a riportare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in casa tedesca. Nagelsmann, ancora trentottenne ma già affermato a livello internazionale,pronta a guardarsi attorno in caso di possibili ribaltoni.

HERZOGENAURACH, GERMANIA - 08 OTTOBRE: L'allenatore Julian Nagelsmann osserva durante una sessione di allenamento della Germania in vista della qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Germania e Lussemburgo all'adidas Homeground l'08 ottobre 2025 a Herzogenaurach, Germania. (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

La Germania, difatti, ha impattato con il Paraguay ai rigori ed è uscita immediatamente dalla fase ad eliminazione diretta. Nonostante i favori del pronostico e le possibilità concrete di andare in fondo alla competizione, il cammino dei tedeschi si è così bruscamente interrotto. Come detto, però, se la Germania vorrà davvero operare un cambio di guida tecnica dovrà esonerare il mister. Il contratto in essere di Nagelsmann lo vedrebbe Commissario Tecnico ancora sino al giugno 2028, vale a dire per altre due stagioni.

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Dopo quasi tre anni trascorsi alla guida della Selezione tedesca, Nagelsmann potrebbe salutare, avendo avuto uncon la Federazione dopo la sconfitta con i sudamericani. A quanto sembra, il nome di Jurgensarebbe più di un'idea balenata nella testa dei dirigenti, pronti ad affidare la Nazionale ad un allenatore esperto. L'ex Liverpool, in ogni caso, è fermo ormai dal 2024, ma non escluderebbe un ritorno in panchina in veste di CT.