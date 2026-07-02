La Federazione tedesca si prepara a cambiare la propria guida tecnica. Julian Nagelsmann rischia seriamente il posto sebbene un contratto sino al 2028.
L'Ecuador batte la Germania e fa festa negli spogliatoi con Angulo Mvp
Il Mondiale può incidere eccome nel futuro e nelle scelte delle varie nazionali e quella tedesca non fa assolutamente eccezione. La Germania starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di separarsi da Julian Nagelsmann, data la precoce eliminazione subita per mano del Paraguay che ha scottato tifosi e Federazione.
Ahi Nagelsmann, addio alla Germania? Spunta KloppLa posizione del Commissario Tecnico tedesco è traballante. Nonostante l'allenatore avesse manifestato espressamente di non avere alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni, sempre più dubbi aleggiano sul suo futuro. È SkySport DE a riportare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in casa tedesca. Nagelsmann, ancora trentottenne ma già affermato a livello internazionale, non convincerebbe più i vertici della Federazione pronta a guardarsi attorno in caso di possibili ribaltoni.
La Germania, difatti, ha impattato con il Paraguay ai rigori ed è uscita immediatamente dalla fase ad eliminazione diretta. Nonostante i favori del pronostico e le possibilità concrete di andare in fondo alla competizione, il cammino dei tedeschi si è così bruscamente interrotto. Come detto, però, se la Germania vorrà davvero operare un cambio di guida tecnica dovrà esonerare il mister. Il contratto in essere di Nagelsmann lo vedrebbe Commissario Tecnico ancora sino al giugno 2028, vale a dire per altre due stagioni.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA