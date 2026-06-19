La concorrenza aumenta. E non potrebbe essere altrimenti per un giocatore che, nell’ultima stagione, ha dimostrato di essere tornato ai livelli che lo avevano reso uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Mason Greenwood continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo e, secondo quanto riportato dalla stampa francese, anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Marsiglia. Arteta è alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi per difendere il titolo di Premier League e starebbe valutando diverse opzioni, tra cui proprio l’ex Manchester United. Una notizia che riguarda da vicino anche la Roma, da tempo interessata al giocatore. Il Marsiglia, alle prese con esigenze di bilancio, potrebbe infatti essere costretto a sacrificare il suo gioiello.

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Greenwood, l’Arsenal osserva: la Roma resta alla finestra

rappresenta un nuovo ostacolo sulla strada della Roma. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il club londinese avrebbe inserito Mason Greenwood nella lista dei possibili rinforzi offensivi per la prossima stagione. Mikelvuole aumentare qualità e profondità del reparto avanzato e starebbe monitorando diversi profili in grado di garantire gol e imprevedibilità. Tra questi c’è anche l’attaccante del Marsiglia, reduce da una stagione molto positiva in Francia. L’inglese, arrivato nell’estate del 2024 dopo l’esperienza al Getafe, è riuscito a rilanciare la propria carriera e oggi rappresenta uno dei patrimoni più importanti del club francese. Proprio per questo motivo, però, il suo futuro è tutt’altro che certo. Ildeve fare i conti con esigenze economiche importanti e una cessione eccellente potrebbe diventare necessaria per sistemare i conti.

MADRID, SPAGNA - 16 settembre 2025: Franco Mastantuono del Real Madrid viene contrastato da Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia durante la partita della 1ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid e Olympique Marsiglia, disputata allo Stadio Santiago Bernabéu il 16 settembre 2025 a Madrid, in Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Il club francese valuta il cartellino del giocatore circa 55 milioni di euro, una cifra elevata che potrebbe scoraggiare molte pretendenti. La Roma continua a seguirlo con attenzione e Gasperini lo considera il profilo ideale per alzare il livello dell’attacco in vista della Champions League. Tuttavia, la presenza dell’Arsenal aggiunge ulteriore competizione a una trattativa già complessa. Diverso, invece, il discorso relativo al Tottenham. Nonostante alcune indiscrezioni iniziali, dalla Premier League fanno sapere che gli Spurs non sarebbero intenzionati a portare avanti l’operazione. Per questo motivo l’Arsenal resta, almeno per il momento, la principale minaccia inglese nella corsa a Greenwood. Un nome che continua ad accendere il mercato europeo e che difficilmente smetterà di far parlare di sé nelle prossime settimane.

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