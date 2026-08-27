La notizia arriva da Fabrizio Romano, che nelle scorse ore ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Chelsea per Marc Guiu. Il giovane attaccante spagnolo avrebbe infatti una preferenza molto chiara: il progetto azzurro sarebbe in cima alla sua lista, davanti alle proposte provenienti dalla Spagna. I contatti tra le parti sono in corso e l'operazione può entrare nella fase decisiva.

Le ultime sulla trattativa tra Napoli e Chelsea per Guiu

Il primo passo, quello relativo alla volontà del calciatore, sembra dunque essere stato compiuto. Guiu sarebbe infatti vicino a trovare un'intesa sui termini personali con il Napoli. Una scelta che potrebbe avere un peso importante nella parte finale della trattativa, soprattutto considerando che sul giocatore non mancano gli interessamenti di altri club.

Adesso tutta l'attenzione si sposta sul tavolo delle negoziazioni tra Napoli e Chelsea. Secondo quanto riferito da Romano, le discussioni riguardano una cifra superiore ai 15 milioni di euro, mentre la società londinese continua a partire da una valutazione decisamente più alta, fissata intorno ai 25 milioni.

🚨🔵⚪️ Marc Guiu wants Napoli as a priority over proposals from Spain as personal terms are almost agreed.



Negotiations underway between the clubs for fee over 15m while Chelsea asking price is 25m.#CFC also want a sell-on clause. pic.twitter.com/N02WohLjG4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

È proprio questa la distanza che il Napoli dovrà provare a ridurre per arrivare all'accordo definitivo. Gli azzurri sembrano intenzionati a puntare sul giovane attaccante, ma senza assecondare integralmente le richieste del Chelsea. La trattativa, quindi, potrebbe proseguire ancora nelle prossime ore con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro.

SUNDERLAND, INGHILTERRA- AGOSTO 26: Marc Guiu con la maglia del Sunderland, la sua esperienza in biancorosso si è chiusa con sole tre presenze e zero gol (Foto di George Wood/Getty Images)

Chi è Guiu, una promessa a Barcellona che è corsa in Inghilterra

A rendere l'operazione ancora più delicata c'è poi un'ulteriore richiesta dei Blues: il club inglese vorrebbe conservare una percentuale sulla futura rivendita di Guiu. Un elemento che potrebbe incidere sulla struttura complessiva dell'affare e che il Napoli dovrà valutare insieme alla cifra richiesta per il cartellino.

Guiu, classe 2006, è arrivato al Chelsea nell'estate 2024 dopo la formazione nel settore giovanile del Barcellona. Con i Blues ha trovato spazio soprattutto nelle competizioni europee, mettendosi in evidenza in Conference League. Ora, però, il futuro del giovane centravanti potrebbe essere lontano da Londra. E la direzione indicata dal giocatore sembra essere sempre più chiara: Napoli.

Il gradimento del calciatore rappresenta un punto di forza per gli azzurri, ma non basta ancora. Per chiudere l'operazione servirà l'intesa con il Chelsea, chiamato a ridimensionare le proprie pretese o a trovare una formula che possa soddisfare entrambe le società. Il mercato è ormai entrato nel rush finale e la sensazione è che la partita per Guiu sia tutt'altro che chiusa.