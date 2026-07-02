Costa d'Avorio e Giappone sono state sicuramente due sorprese del Mondiale 2026. Avrebbero potuto incrociarsi agli ottavi, ma i loro sedicesimi non sono andati come sperato. La nazionale ivoriana ha superato un girone tosto con Germania, Ecuador e Curação, mentre i nipponici hanno dovuto affrontrae Olanda, Svezia e Tunisia per guadagnarsi un posto fra le migliori 32 squadre del torneo. Purtroppo, ai sedicesimi sono arrivate due sconfitte, entrambe per 2-1, contro le più quotate Brasile e Norvegia. Oltre all'eliminazione però, c'è un filo sottile che legherà i due paesi partecipanti alla Coppa del Mondo. Con la giornata di ieri si è aperto ufficialmente il calciomercato e con esso, è possibile firmare i giocatori che hanno terminato il contratto con le rispettive squadre. Tra essi si trovava Sebastien Haller, centravanti ivoriano che ha già trovato l'accordo con una squadra molto particolare.

Sebastien Haller giocherà in J1 League

EINDHOVEN, PAESI BASSI - 4 APRILE: Paul Wanner del PSV in azione durante la partita di Eredivisie tra PSV e FC Utrecht al Philips Stadion, il 4 aprile 2026 a Eindhoven, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La carriera di Haller è stata una montagna russa. Nato in Francia, da padre francese e madre ivoriana, l'ex giocatore del Dortmund è cresciuto nell'Auxerre prima di esplodere con l'Utrecht. Un triennio olandese sempre in doppia cifra ha portato l'attaccante a Francoforte, dove, sotto la guida di Adi Hütter e in coppia con Luka Jovic, ha raggiunto lo status di top player. Nell'estate 2019 passa al West Ham per circa 50 milioni di euro, stabilendo un vero record per la storia del club londinese. L'avventura inglese non va come sperata e allora Haller, dopo un anno e mezzo torna in Olanda, all'Ajax. Qui ritroverà l'istinto per il gol (11 reti in 8 match di Champions League) che lo condurranno al Borussia Dortmund per 31 milioni di euro.

🚨✍️ EXCL | Sébastien Haller will be a new Sanfrecce Hiroshima player.



The Ivorian has just signed a 1-y+option contract, joining the Japanese club as a free agent.



Following spells with Utrecht, the former BVB & Ajax striker begins the first non-European chapter of his career. pic.twitter.com/RdQbgsC5v8 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 2, 2026

Tuttavia, dopo qualche giorno dall'ufficialità, Haller accusa un malore e la diagnosi riporta la presenza di un tumore maligno ai testicoli. Dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione per le cure, Haller torna a giocare. In seguito, nella carriera dell'ivoriano ci sarà la memorabile vittoria della Coppa d'Africa (2024) e i passaggi al Leganes e all'Utrecht. Dopo l'ultima stagione è rimasto svincolato e secondo il giornalista Rudy Galetti, Haller firmerà un contratto annuale con opzione per accasarsi al Sanfrecce Hiroshima, club della massima divisione giapponese.