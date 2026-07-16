Dal messaggio social d'addio al tributo del Galatasaray: Mauro Icardi chiude un'era in Turchia e cerca una nuova sfida
Mauro Icardi non è più un giocatore del Galatasaray. Dopo quattro anni da protagonista nella capitale turca, l'ex attaccante della nazionale Argentina saluta Istanbul a parametro zero e si prepara ad una nuova fase della sua carriera.
Il saluto del Galatasaray: "Una leggenda indimenticabile"Un addio già annunciato dal giocatore diversi mesi fa, ma comunque emozionante. Il Galatasaray ha celebrato il suo ex capitano con un messaggio speciale, una lunga lettera pubblicata sui propri canali social: "Oggi non stiamo parlando di separazione, ma di eredità. Da questo momento non indosserai più la nostra maglia, ma il tuo posto nei nostri cuori non cambierà. Hai vissuto la passione del club e l'hai fatto vivere a milioni di persone, per questo sei un valore che vivrà per sempre tra le leggende del Galatasaray". Un omaggio simbolico, che ha riunito migliaia di tifosi turchi sotto un post social per celebrare l'addio di un giocatore simbolo per un'intera città.
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Il lungo post social di Icardi: "Sarete un ricordo impossibile da cancellare"Nel corso degli scorsi mesi, già a maggio, Mauro Icardi aveva pubblicato un lungo messaggio d'addio verso i tifosi del Galatasaray, ripercorrendo gli anni vissuti, le difficoltà, l'affetto del pubblico e dei compagni: "Grazie per avermi concesso di far parte della storia di questo club, per avermi fatto sentire amato e rispettato. La cosa più preziosa per me non sono stati i trofei, ma è stato sentire come un intero paese di apriva il cuore e si insinuava dentro di me. Sarete un ricordo impossibile da cancellare. Grazie Galatasaray". Le sue parole avevano già allora alimentato un addio ormai scontato e alla fine, il mancato rinnovo con il club turco ha portato alla separazione.
Icardi, quattro stagioni e 71 golArrivato al Galatasaray nel 2022 dal Paris Saint-Germain, inizialmente in prestito, Icardi è diventato rapidamente il simbolo offensivo della squadra, conquistando in quattro stagioni diversi titoli: quattro campionati, una Coppa di Turchia e una Supercoppa, chiudendo anche come capocannoniere della Super Lig nella stagione 2023/24. La sua avventura al Galatasaray si chiude cosi con 71 gol in oltre 100 presenze.
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