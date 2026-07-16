Mauro Icardi non è più un giocatore del Galatasaray. Dopo quattro anni da protagonista nella capitale turca, l'ex attaccante della nazionale Argentina saluta Istanbul a parametro zero e si prepara ad una nuova fase della sua carriera.

Il saluto del Galatasaray: "Una leggenda indimenticabile"

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Il lungo post social di Icardi: "Sarete un ricordo impossibile da cancellare"

Un addio già annunciato dal giocatore diversi mesi fa, ma comunque emozionante. Ilhail suo ex capitano con un messaggio speciale, una lunga lettera pubblicata sui propri canali social: "Oggi non stiamo parlando di separazione, ma di eredità. Da questo momento non indosserai più la nostra maglia, ma il tuo posto nei nostri cuori non cambierà. Hai vissuto la passione del club e l'hai fatto vivere a milioni di persone, per questo sei un valore che vivrà per sempre tra le leggende del Galatasaray". Un omaggio, che ha riunito migliaia di tifosi turchi sotto un post social per celebrare l'addio di un giocatore simbolo per un'intera città.Nel corso degli scorsi mesi, già a maggio,aveva pubblicato un lungo messaggio d'addio verso i tifosi del, ripercorrendo gli anni vissuti, le difficoltà, l'affetto del pubblico e dei compagni: "Grazie per avermi concesso di far parte della storia di questo club, per avermi fatto sentire amato e rispettato. La cosa più preziosa per me non sono stati i trofei, ma è stato sentire come un intero paese di apriva il cuore e si insinuava dentro di me. Sarete un ricordo impossibile da cancellare. Grazie Galatasaray". Le sue parole avevano già allora alimentato un addio ormai scontato e alla fine, il mancato rinnovo con il club turco ha portato alla

ISTANBUL, TURCHIA - 4 FEBBRAIO: Mauro Icardi del Galatasaray festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Turca Ziraat tra Galatasaray e Istanbulspor al Rams Park Stadium il 4 febbraio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Icardi, quattro stagioni e 71 gol

Arrivato alnel 2022 dal, inizialmente in prestito,è diventato rapidamente il simbolo offensivo della squadra, conquistando in quattro stagioni diversi titoli: quattro campionati, una Coppa di Turchia e una Supercoppa, chiudendo anche comedella Super Lig nella stagione 2023/24. La sua avventura al Galatasaray si chiude cosi conin oltre 100 presenze.