Il Cagliari punta Harry Winks. Pietro Accardi offre un contratto biennale fino al 2028. Il centrocampista valuta positivamente il trasferimento e il ritorno in Italia
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Il calciomercato estivo bussa prepotentemente alle porte e il Cagliari prepara un colpo davvero importante per accendere subito l'entusiasmo dell'intera piazza isolana. La dirigenza, che lavora sotto la sapiente direzione del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, opera rigorosamente in incognito per portare in Sardegna un giocatore di assoluta caratura internazionale. Secondo quanto riporta l'esperto Nicolò Schira, il club rossoblù ha avviato i primi contatti per riportare in Italia Harry Winks, dopo la sua brevissima esperienza con la maglia della Sampdoria. Il talentuoso centrocampista saluterà definitivamente il Leicester dopo la cocente retrocessione del club inglese in League One. Il Cagliari spinge vigorosamente sull'acceleratore per anticipare la folta concorrenza europea e assicurarsi rapidamente le prestazioni del ragazzo.
L'offerta contrattuale e il progettoNelle ultime ore la società rossoblù ha formulato una prima offerta ufficiale e l'ha recapitata direttamente all'entourage di Harry Winks. La dirigenza del Cagliari ha proposto un contratto biennale che lega il giocatore all'isola fino al 2028, inserendo anche l'aggiunta di una speciale clausola di rinnovo automatico valida fino alla stagione 2029. Il ragazzo adesso valuta la ricca proposta sarda con estrema attenzione, poiché l'opportunità di misurarsi nuovamente con le insidie del calcio italiano stimola fortemente il suo interesse. Il centrocampista cerca infatti un pronto riscatto personale e trova in Sardegna un contesto sportivo estremamente ambizioso, capace di esaltare le sue indiscutibili qualità tecniche sul rettangolo verde.
L'identikit perfetto per la mediana rossoblùIl Cagliari cerca attivamente un giocatore molto esperto per guidare la linea mediana e dettare sapientemente i tempi di gioco per l'intera squadra. Forte della sua lunga carriera internazionale, Winks possiede le caratteristiche perfette per soddisfare pienamente le altissime richieste del club sardo. Il britannico garantisce infatti enorme dinamismo, visione di gioco e una profonda intelligenza tattica nella delicata fase di costruzione della manovra. L'operazione rientra a pieno titolo nella strategia societaria, che punta a strutturare una rosa altamente competitiva per il prossimo e imminente campionato di Serie A. Le due parti mantengono un costante aggiornamento sulle cifre economiche e, salvo clamorosi colpi di scena, la dirigenza potrebbe annunciare molto presto la tanto attesa fumata bianca.
Harry #Winks is ready to leave #Leicester. #Cagliari have shown interest in the midfielder: offered a contract until 2028 with the option for 2029. #transfers #LCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2026
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