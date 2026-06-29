Inter-Cagliari, l'abbraccio pre partita tra Thuram e Sebastiano Esposito

Il calciomercato estivo bussa prepotentemente alle porte e il Cagliari prepara un colpo davvero importante per accendere subito l'entusiasmo dell'intera piazza isolana. La dirigenza, che lavora sotto la sapiente direzione del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, opera rigorosamente in incognito per portare in Sardegna un giocatore di assoluta caratura internazionale. Secondo quanto riporta l'esperto Nicolò Schira, il club rossoblù ha avviato i primi contatti per riportare in Italia Harry Winks, dopo la sua brevissima esperienza con la maglia della Sampdoria. Il talentuoso centrocampista saluterà definitivamente il Leicester dopo la cocente retrocessione del club inglese in League One. Il Cagliari spinge vigorosamente sull'acceleratore per anticipare la folta concorrenza europea e assicurarsi rapidamente le prestazioni del ragazzo.

L'offerta contrattuale e il progetto

Nelle ultime ore la società rossoblù ha formulato una primaufficiale e l'ha recapitata direttamente all'entourage di Harry. La dirigenza delha proposto un contratto biennale che lega il giocatore all'isola fino al, inserendo anche l'aggiunta di una specialedi rinnovo automatico valida fino alla stagione. Il ragazzo adesso valuta la ricca proposta sarda con estrema attenzione, poiché l'opportunità di misurarsi nuovamente con le insidie delstimola fortemente il suo. Il centrocampista cerca infatti un prontopersonale e trova inun contesto sportivo estremamente ambizioso, capace di esaltare le sue indiscutibilitecniche sul rettangolo verde.

LEICESTER, INGHILTERRA - 21 APRILE: Harry Winks del Leicester City durante la partita di Sky Bet Championship tra Leicester City e Hull City al King Power Stadium, il 21 aprile 2026 a Leicester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

L'identikit perfetto per la mediana rossoblù

Harry #Winks is ready to leave #Leicester. #Cagliari have shown interest in the midfielder: offered a contract until 2028 with the option for 2029. #transfers #LCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2026

Ilcerca attivamente un giocatore moltoper guidare la lineae dettare sapientemente i tempi di gioco per l'intera squadra. Forte della sua lunga carriera internazionale,possiede le caratteristiche perfette per soddisfare pienamente le altissime richieste del club sardo. Il britannico garantisce infatti enormedi gioco e una profondatattica nella delicata fase di costruzione della manovra. L'operazione rientra a pieno titolo nellasocietaria, che punta a strutturare una rosa altamenteper il prossimo e imminente campionato di. Le due parti mantengono un costantesulle cifre economiche e, salvo clamorosi colpi di scena, la dirigenza potrebbe annunciare molto presto la tanto attesa