Giornata di prolungamenti in casa Como. La società e dirigenza lariana hanno deciso, secondo quanto riportato da Sky Sport, di continuare a dare fiducia a due dei perni che hanno contribuito alla storica qualificazione in Champions League della passata stagione: Anastasios Douvikas e Maximo Perrone.

Il centravanti di Fabregas

, centravanti classe 1999, prima di incrociare sulla propria strada, era un attaccante dal fiuto comprovato per la porta, come dimostrano i tanti gol segnati incon l'e in, alla prima stagione, con il. Ma, da quando è sbarcato sul lago di Como, nel gennaio 2025, il greco è migliorato a vista d'occhio nella protezione di palla, nel gioco con i compagni e nell'attacco della profondità.

COMO, ITALIA - 10 SETTEMBRE: Tasos Douvikas del Como 1907 segna il secondo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e RB Lipsia, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 10 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Una crescita lampante che lo ha portato, in pochi mesi, dall'essere la riserva di Alvaro Morata, a diventare il titolare indiscusso. E, nonostante l'arrivo di Moise Kean, con cui ci sarà competizione come affermato da Fabregas, la società ha deciso di prolungargli il contratto fino al 2030, con un sostanzioso adeguamento.

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Il motore del centrocampo

, prelevato con una delle solite intuizioni di Fabregas dal, è diventato gradualmente un pretoriano, un motore e il cuore del centrocampo comasco. Dopo una prima stagione di adattamento al calcio italiano, l'esplosione nella scorsa, con 3 gol e 4 assist, gli è valsa anche la convocazione nellaper le amichevoli contro l'e lo, pur non rientrando nella spedizione diper la Coppa del Mondo in USA.

COMO, ITALY - NOVEMBER 08: Maximo Perrone of Como 1907 in action during the Serie A match between Como 1907 and Cagliari Calcio at Giuseppe Sinigaglia Stadium on November 08, 2025 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Sempre come riporta Sky Sport, il Como è vicinissimo a mettere nero su bianco anche il rinnovo del contratto di Perrone. E lo fa, forse, nel momento più complicato della sua esperienza, a causa della concorrenza con un signore del centrocampo come Luis Milla. In stagione è partito dall'inizio in tre occasioni, contro Udinese, Genoa e Parma, subentrando nella ripresa contro Napoli, Lipsia (in cui ha trovato il gol del 4-1) e Frosinone. Il turnover di Fabregas, preannunciato all'inizio della stagione, non farà sconti a nessuno e, così, Perrone dovrà farsi sempre trovare pronto.