La dirigenza comasca e Cesc Fabregas hanno deciso di dare ancora fiducia a Perrone e Douvikas
Como show, i giocatori festeggiano a Genova vittoria e primo posto
Giornata di prolungamenti in casa Como. La società e dirigenza lariana hanno deciso, secondo quanto riportato da Sky Sport, di continuare a dare fiducia a due dei perni che hanno contribuito alla storica qualificazione in Champions League della passata stagione: Anastasios Douvikas e Maximo Perrone.
Il centravanti di FabregasTasos Douvikas, centravanti classe 1999, prima di incrociare sulla propria strada Cesc Fabregas, era un attaccante dal fiuto comprovato per la porta, come dimostrano i tanti gol segnati in Eredivisie con l'Utrecht e in Liga, alla prima stagione, con il Celta Vigo. Ma, da quando è sbarcato sul lago di Como, nel gennaio 2025, il greco è migliorato a vista d'occhio nella protezione di palla, nel gioco con i compagni e nell'attacco della profondità.
Una crescita lampante che lo ha portato, in pochi mesi, dall'essere la riserva di Alvaro Morata, a diventare il titolare indiscusso. E, nonostante l'arrivo di Moise Kean, con cui ci sarà competizione come affermato da Fabregas, la società ha deciso di prolungargli il contratto fino al 2030, con un sostanzioso adeguamento.
Caricamento post Instagram...
Il motore del centrocampoMaximo Perrone, prelevato con una delle solite intuizioni di Fabregas dal Las Palmas, è diventato gradualmente un pretoriano, un motore e il cuore del centrocampo comasco. Dopo una prima stagione di adattamento al calcio italiano, l'esplosione nella scorsa, con 3 gol e 4 assist, gli è valsa anche la convocazione nella Nazionale argentina per le amichevoli contro l'Angola e lo Zambia, pur non rientrando nella spedizione di Scaloni per la Coppa del Mondo in USA.
Sempre come riporta Sky Sport, il Como è vicinissimo a mettere nero su bianco anche il rinnovo del contratto di Perrone. E lo fa, forse, nel momento più complicato della sua esperienza, a causa della concorrenza con un signore del centrocampo come Luis Milla. In stagione è partito dall'inizio in tre occasioni, contro Udinese, Genoa e Parma, subentrando nella ripresa contro Napoli, Lipsia (in cui ha trovato il gol del 4-1) e Frosinone. Il turnover di Fabregas, preannunciato all'inizio della stagione, non farà sconti a nessuno e, così, Perrone dovrà farsi sempre trovare pronto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA