Il Manchester City vive un periodo di profonda ricostruzione dopo una decade di enormi successi targata Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo saluta l'Inghilterra all'inizio dell'estate e lascia il posto al suo allievo Enzo Maresca. L'esordio del tecnico italiano delude le aspettative. Il Manchester City perde pesantemente 3-0 contro l'Arsenal campione d'Inghilterra nella partita valida per la Community Shield. Dopo questa clamorosa batosta, il club cerca disperatamente nuovi rinforzi a centrocampo. La dirigenza deve infatti arginare gli addii di Rodri (nuovo giocatore del Barça), Tijjani Reijnders (volato in Arabia Saudita) e Nico Gonzalez, in piena trattativa per un trasferimento al Newcastle.

L'assalto a Manu Koné e il muro della Roma

Il quotidiano britannicosvela i piani della dirigenza delIl club punta forte su Manuper ridare vita e volume al proprio centrocampo. Il venticinquenne francese vanta due ottime stagioni con la maglia dellae ha disputato un eccellentecon la maglia dei Bleus. Il talento transalpino ha però un contratto blindato con i giallorossi fino al 2029. Il club italiano alza un vero e proprio muro e non intende sedersi al tavolo delleper una cifra inferiore aidi euro.

ROMA, ITALIA - 19 AGOSTO: Il giocatore dell'AS Roma Manu Koné durante una sessione di allenamento al Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 19 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

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