Dopo l'esordio amaro di Enzo Maresca, il Manchester City cerca nuovi rinforzi a centrocampo per sostituire Rodri e Reijnders. Il club punta Manu Koné e Ayyoub Bouaddi
Il City pareggia, l'Arsenal è campione d'Inghilterra! Parte la festa dei Gunners
Il Manchester City vive un periodo di profonda ricostruzione dopo una decade di enormi successi targata Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo saluta l'Inghilterra all'inizio dell'estate e lascia il posto al suo allievo Enzo Maresca. L'esordio del tecnico italiano delude le aspettative. Il Manchester City perde pesantemente 3-0 contro l'Arsenal campione d'Inghilterra nella partita valida per la Community Shield. Dopo questa clamorosa batosta, il club cerca disperatamente nuovi rinforzi a centrocampo. La dirigenza deve infatti arginare gli addii di Rodri (nuovo giocatore del Barça), Tijjani Reijnders (volato in Arabia Saudita) e Nico Gonzalez, in piena trattativa per un trasferimento al Newcastle.
L'assalto a Manu Koné e il muro della RomaIl quotidiano britannico Daily Mail svela i piani della dirigenza del Manchester City. Il club punta forte su Manu Koné per ridare vita e volume al proprio centrocampo. Il venticinquenne francese vanta due ottime stagioni con la maglia della Roma e ha disputato un eccellente Mondiale con la maglia dei Bleus. Il talento transalpino ha però un contratto blindato con i giallorossi fino al 2029. Il club italiano alza un vero e proprio muro e non intende sedersi al tavolo delle trattative per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.
Il colpo Bouaddi e il possibile record storicoIl City lavora incessantemente anche su un altro fronte per compensare l'addio di Reijnders. Il mirino si sposta su Ayyoub Bouaddi, talentuoso classe 2007 che vanta già otto presenze con la Nazionale marocchina. L'emittente RMC Sport conferma da diverse settimane l'interesse degli inglesi, mentre la BBC aggiunge un dettaglio cruciale. La dirigenza potrebbe chiudere l'operazione molto rapidamente. Il giocatore dà infatti la priorità assoluta al trasferimento al Manchester City. Il club inglese prepara un'offerta economica imponente, capace di superare tranquillamente gli 80 milioni di euro spesi dall'Arsenal per Nicolas Pépé nel 2019. Questa mossa trasformerebbe Bouaddi nella cessione più ricca e remunerativa in tutta la storia del Lille.
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