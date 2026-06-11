Le ultime indiscrezioni che stanno circolando in queste ore e che sono provenienti direttamente dalla Francia accendono improvvisamente le luci del calciomercato attorno al futuro di Michael Olise. Secondo le indiscrezioni rilanciate da "L'Equipe du Soir", il PSG avrebbe individuato con precisione il suo nuovo obiettivo. La dirigenza parigina vede nell'esterno offensivo attualmente in forza al Bayern Monaco uno dei primissimi e principali obiettivi strategici necessari per rinforzare ulteriormente e puntellare la propria rosa.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

La folle idea del PSG

Il piano d'azione studiato dai campioni d'Europa in carica sarebbe quella di non perdere tempo e tentare un vero e proprio assalto decisivo al giocatore già durante il corso di questa intensa sessione estiva di trasferimenti. I vertici del club parigino appaiono infatti estremamente convinti delle proprie possibilità e credono di poter portare a termine la complessa operazione in tempi brevi. Tuttavia, l'idea si scontra duramente, con la ferma e irremovibile posizione assunta dalla dirigenza del club bavarese, che non intende fare sconti a nessuno.

A chiarire in maniera inequivocabile e definitiva il pensiero della società tedesca è intervenuto direttamente in prima persona il presidente Herbert Hainer. Le sue dichiarazioni sono arrivate nei giorni scorsi, in un momento in cui il nome di Olise è stato accostato anche al Real Madrid.

La risposta del Bayern Monaco

Il numero uno del Bayern Monaco ha voluto dunque chiudere le porte in faccia a chiunque, respingendo ogni potenziale offensiva e ha escluso categoricamente e senza mezzi termini qualsiasi tipo di possibilità legata a una cessione del proprio fuoriclasse.

Michael Olise esulta per la rete durante il match tra PSG e Bayern Monaco (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Per ribadire la totale incedibilità dell'esterno offensivo e mandare un messaggio chiaro a tutte le pretendenti, il presidente bavarese ha rilasciato parole inequivocabili: "Michael Olise è un giocatore del Bayern Monaco e ha un contratto a lungo termine. Non siamo un club che vende. Se Florentino Perez volesse farci un'offerta, cosa che finora non è avvenuta, può risparmiarsi la fatica. Nemmeno per 150 milioni di euro o più".

Caricamento post Instagram...

Questa presa di posizione granitica, che chiama in causa anche il presidente del Real Madrid Florentino Perez, gela di fatto le speranze di chi sperava di strappare il giocatore alla Germania in questa finestra estiva.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365