Il Tottenham spende 300 milioni per Tonali, Fernandes e Van Hecke. Gli incassi dello stadio e le nuove regole inglesi finanziano il mercato di De Zerbi
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Nessuna squadra domina il mercato estivo come il Tottenham. In questa estate il club decide di regalarsi una campagna acquisti sontuosa per dimostrare la propria forza economica e consegnare a Roberto De Zerbi tutto il materiale necessario. I londinesi monopolizzano la scena e sborsano quasi 300 milioni di euro per tre giocatori fondamentali. Dopo anni di sessioni sottotono, l'attuale dirigenza si dà alla pazza gioia. Gli Spurs investono 98 milioni per il centrocampista Mateus Fernandes e 60 milioni per il difensore Jan Paul Van Hecke. Il colpo a effetto riguarda Sandro Tonali. I dirigenti sborsano oltre 100 milioni di euro per l'ex Newcastle, facendolo diventare il calciatore italiano più pagato della storia. A questi acquisti la dirigenza aggiunge Dubravka, Senesi e Robertson, i quali firmano a parametro zero.
Le ambizioni dopo la grande pauraQuesto incredibile attivismo sorprende i tifosi, poiché due mesi fa la squadra incrociava le dita sperando di non finire in Championship. I giocatori evitano la retrocessione soltanto all'ultima giornata. Nel nord di Londra le ambizioni cambiano rapidamente. La società vuole segnare il rilancio definitivo dopo due annate complicate, che i ragazzi chiudono vincendo l'Europa League nonostante il pessimo piazzamento in Premier. Le operazioni in entrata continueranno a ritmo serrato. De Zerbi richiede il rinnovamento di tutti i reparti, specialmente l'attacco. Il tecnico sogna di vincere il campionato, ma fissa il ritorno in zona Champions come primo passo obbligatorio per competere ad altissimi livelli.
Il segreto economico: ricavi e nuove regoleMolti appassionati si domandano come il club possa permettersi simili investimenti. La spiegazione risiede in una situazione economica floridissima. Secondo la Deloitte Money League 2026, il Tottenham rappresenta il nono club europeo per ricavi. Il modernissimo stadio di proprietà garantisce introiti enormi ospitando concerti ed eventi NFL. Inoltre, la nuova direttiva della Premier League favorisce enormemente gli Spurs. La lega archivia il vecchio sistema PSR e introduce l'innovativo Squad Cost Ratio. Questo parametro abbandona il calcolo delle perdite in bilancio e limita la spesa per rosa e staff all'85% dei ricavi calcistici. Poiché il club vanta un fatturato altissimo, il margine di manovra resta ampio. La dirigenza prevede anche diverse cessioni per bilanciare le uscite e portare avanti la rivoluzione.
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