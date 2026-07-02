Nessuna squadra domina il mercato estivo come il Tottenham. In questa estate il club decide di regalarsi una campagna acquisti sontuosa per dimostrare la propria forza economica e consegnare a Roberto De Zerbi tutto il materiale necessario. I londinesi monopolizzano la scena e sborsano quasi 300 milioni di euro per tre giocatori fondamentali. Dopo anni di sessioni sottotono, l'attuale dirigenza si dà alla pazza gioia. Gli Spurs investono 98 milioni per il centrocampista Mateus Fernandes e 60 milioni per il difensore Jan Paul Van Hecke. Il colpo a effetto riguarda Sandro Tonali. I dirigenti sborsano oltre 100 milioni di euro per l'ex Newcastle, facendolo diventare il calciatore italiano più pagato della storia. A questi acquisti la dirigenza aggiunge Dubravka, Senesi e Robertson, i quali firmano a parametro zero.

Le ambizioni dopo la grande paura

Questo incredibile attivismo sorprende i, poiché due mesi fa la squadra incrociava le dita sperando di non finire in. I giocatori evitano lasoltanto all'ultima giornata. Nel nord dile ambizioni cambiano rapidamente. La società vuole segnare ildefinitivo dopo due annate, che i ragazzi chiudono vincendononostante il pessimo piazzamento in. Le operazioni in entrata continueranno a ritmo serrato.richiede ildi tutti i reparti, specialmente. Il tecnico sogna di vincere il, ma fissa il ritorno in zonacome primo passo obbligatorio per competere ad altissimi livelli.

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, festeggia al fischio finale dopo che la squadra ha ottenuto la salvezza durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il segreto economico: ricavi e nuove regole

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Molti appassionati si domandano come il club possa permettersi simili investimenti. La spiegazione risiede in una situazione economica. Secondo la, il Tottenham rappresenta il nono club europeo per. Il modernissimo stadio di proprietà garantisceenormi ospitandoed eventi. Inoltre, la nuova direttiva dellafavorisce enormemente gli Spurs. La lega archivia il vecchio sistemae introduce l'innovativo. Questo parametro abbandona il calcolo dellein bilancio e limita la spesa pere staff alldei ricavi calcistici. Poiché il club vanta unaltissimo, il margine diresta ampio. La dirigenza prevede anche diverseper bilanciare lee portare avanti la rivoluzione.