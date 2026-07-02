Il Tottenham spende 300 milioni per Tonali, Fernandes e Van Hecke. Gli incassi dello stadio e le nuove regole inglesi finanziano il mercato di De Zerbi

Francesco Intorre
Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier League

Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione

Nessuna squadra domina il mercato estivo come il Tottenham. In questa estate il club decide di regalarsi una campagna acquisti sontuosa per dimostrare la propria forza economica e consegnare a Roberto De Zerbi tutto il materiale necessario. I londinesi monopolizzano la scena e sborsano quasi 300 milioni di euro per tre giocatori fondamentali. Dopo anni di sessioni sottotono, l'attuale dirigenza si dà alla pazza gioia. Gli Spurs investono 98 milioni per il centrocampista Mateus Fernandes e 60 milioni per il difensore Jan Paul Van Hecke. Il colpo a effetto riguarda Sandro Tonali. I dirigenti sborsano oltre 100 milioni di euro per l'ex Newcastle, facendolo diventare il calciatore italiano più pagato della storia. A questi acquisti la dirigenza aggiunge Dubravka, Senesi e Robertson, i quali firmano a parametro zero.

Tottenham Hotspur v Everton - Premier League

Le ambizioni dopo la grande paura

Questo incredibile attivismo sorprende i tifosi, poiché due mesi fa la squadra incrociava le dita sperando di non finire in Championship. I giocatori evitano la retrocessione soltanto all'ultima giornata. Nel nord di Londra le ambizioni cambiano rapidamente. La società vuole segnare il rilancio definitivo dopo due annate complicate, che i ragazzi chiudono vincendo l'Europa League nonostante il pessimo piazzamento in Premier. Le operazioni in entrata continueranno a ritmo serrato. De Zerbi richiede il rinnovamento di tutti i reparti, specialmente l'attacco. Il tecnico sogna di vincere il campionato, ma fissa il ritorno in zona Champions come primo passo obbligatorio per competere ad altissimi livelli.

Tottenham 300 milioni
LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, festeggia al fischio finale dopo che la squadra ha ottenuto la salvezza durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il segreto economico: ricavi e nuove regole

Molti appassionati si domandano come il club possa permettersi simili investimenti. La spiegazione risiede in una situazione economica floridissima. Secondo la Deloitte Money League 2026, il Tottenham rappresenta il nono club europeo per ricavi. Il modernissimo stadio di proprietà garantisce introiti enormi ospitando concerti ed eventi NFL. Inoltre, la nuova direttiva della Premier League favorisce enormemente gli Spurs. La lega archivia il vecchio sistema PSR e introduce l'innovativo Squad Cost Ratio. Questo parametro abbandona il calcolo delle perdite in bilancio e limita la spesa per rosa e staff all'85% dei ricavi calcistici. Poiché il club vanta un fatturato altissimo, il margine di manovra resta ampio. La dirigenza prevede anche diverse cessioni per bilanciare le uscite e portare avanti la rivoluzione.
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