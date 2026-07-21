Chi ne è uscito con le ossa rotte, metaforicamente parlando, dall'ultima stagione è stato Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter ha accusato l'onda mediatica senza fine dopo la simulazione contro la Juventus ai danni di Kalulu. Fischiato in buona parte degli stadi di Serie A, l'ex giocatore di Atalanta e Parma ha accettato la convocazione in Nazionale, nonostante il periodo mentale e fisico complicato. Con la Bosnia, nell'ormai triste spareggio, Bastoni è stato, suo malgrado, protagonista in negativo con quell'espulsione che, di fatto, ha condannato l'Italia a guardare il terzo Mondiale di fila da casa. Neppure il "Double" ha rasserenato il difensore, corteggiato da Simone Inzaghi. Ma, Tullio Tinti, l'agente, ha smentito parlando a Sky Sport.

Bastoni-Al Hilal: arriva la smentita

Intervenuto in diretta a Sky Sport,ha risposto alle presunte voci di mercato che vedevano l'interesse dell' Al Hilal disu: "Io e i miei giocatori generalmente rispettiamo i contratti.ha ancora due anni,. Ma a oggi tutto questo parlare non è sufficiente per una trattativa seria. Ha pensato di lasciare l'Italia? Non credo, forse io l'avrei pensato. Ha personalità. Nella vita ci sono momenti belli e brutti, ma lui è riuscito a uscirne bene".

MILAN, ITALY - MAY 17: Alessandro Bastoni dell'FC Internazionale osserva durante la premiazione dopo la partita di Serie A tra l'FC Internazionale e l'Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Come sappiamo, le vie del mercato sono infinite e una trattativa, che pare non poter stare in piedi, può nascere da un momento all'altro. Sul braccetto di sinistra, colonna di questa era nerazzurra, si è registrato, negli ultimi mesi, anche l'interesse del Barcellona. Sembrava dovesse essere lui il sacrificato per dare nuova linfa al bilancio, ma i Blaugrana non hanno approfondito i discorsi, decidendo di rinforzare il reparto offensivo con gli arrivi di Gordon e Adeyemi.

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I numeri della passata stagione

Nell'ultima annata, trionfante per il biscione,è stato, ovviamente, uno dei protagonisti. In campionato ha giocato 28 partite, mettendo a referto una sola rete; meno impiegato in Coppa Italia, in cuiha ruotato notevolmente i propri uomini e titolare inamovibile in Champions League, con 9 presenze. Quello visto nella passata stagione non è stato, però, il vero, ammirato per la sua eleganza palla al piede, per le uscite dalla pressione avversaria e per le sventagliate millimetriche sui piedi dei compagni. L'si aspetta tanto da uno dei suoi gioielli e spetterà al calciatore ripagare la fiducia incondizionata del club della sua vita.