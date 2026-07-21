Le sirene arabe, circolate nelle ultime ore, circa il futuro di Bastoni sono state smentite dal suo agente
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Chi ne è uscito con le ossa rotte, metaforicamente parlando, dall'ultima stagione è stato Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter ha accusato l'onda mediatica senza fine dopo la simulazione contro la Juventus ai danni di Kalulu. Fischiato in buona parte degli stadi di Serie A, l'ex giocatore di Atalanta e Parma ha accettato la convocazione in Nazionale, nonostante il periodo mentale e fisico complicato. Con la Bosnia, nell'ormai triste spareggio, Bastoni è stato, suo malgrado, protagonista in negativo con quell'espulsione che, di fatto, ha condannato l'Italia a guardare il terzo Mondiale di fila da casa. Neppure il "Double" ha rasserenato il difensore, corteggiato da Simone Inzaghi. Ma, Tullio Tinti, l'agente, ha smentito parlando a Sky Sport.
Bastoni-Al Hilal: arriva la smentitaIntervenuto in diretta a Sky Sport, Tullio Tinti ha risposto alle presunte voci di mercato che vedevano l'interesse dell'Al Hilal di Simone Inzaghi su Bastoni: "Io e i miei giocatori generalmente rispettiamo i contratti. Bastoni ha ancora due anni, è innamorato dell'Inter. Non sta pensando di andare in un altro club. Se ci sono due club interessati, può essere che uno si metta a parlare. Ma a oggi tutto questo parlare non è sufficiente per una trattativa seria. Ha pensato di lasciare l'Italia? Non credo, forse io l'avrei pensato. Ha personalità. Nella vita ci sono momenti belli e brutti, ma lui è riuscito a uscirne bene".
Come sappiamo, le vie del mercato sono infinite e una trattativa, che pare non poter stare in piedi, può nascere da un momento all'altro. Sul braccetto di sinistra, colonna di questa era nerazzurra, si è registrato, negli ultimi mesi, anche l'interesse del Barcellona. Sembrava dovesse essere lui il sacrificato per dare nuova linfa al bilancio, ma i Blaugrana non hanno approfondito i discorsi, decidendo di rinforzare il reparto offensivo con gli arrivi di Gordon e Adeyemi.
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I numeri della passata stagioneNell'ultima annata, trionfante per il biscione, Bastoni è stato, ovviamente, uno dei protagonisti. In campionato ha giocato 28 partite, mettendo a referto una sola rete; meno impiegato in Coppa Italia, in cui Chivu ha ruotato notevolmente i propri uomini e titolare inamovibile in Champions League, con 9 presenze. Quello visto nella passata stagione non è stato, però, il vero Bastoni, ammirato per la sua eleganza palla al piede, per le uscite dalla pressione avversaria e per le sventagliate millimetriche sui piedi dei compagni. L'Inter si aspetta tanto da uno dei suoi gioielli e spetterà al calciatore ripagare la fiducia incondizionata del club della sua vita.
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