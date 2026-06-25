L'Inter potrebbe essere costretta a cambiare i propri piani per la fascia destra. Con il Chelsea ormai vicino a chiudere l'acquisto di Marco Palestra dall'Atalanta, il club nerazzurro rischia di vedere sfumare uno degli obiettivi principali per rinforzare la corsia. Secondo le ultime indiscrezioni, i Blues avrebbero superato la concorrenza dell'Inter e sarebbero pronti a definire l'operazione nelle prossime ore.

Daniel Muñoz al posto di Marco Palestra?

Daniel Munoz - Ph Getty Images

A questo punto, la dirigenza interista potrebbe virare su un profilo di maggiore esperienza come Daniel Muñoz. L'esterno colombiano del Crystal Palace si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League grazie alla sua intensità, alla capacità di spingere con continuità e alla duttilità tattica. Muñoz rappresenterebbe una soluzione pronta all'uso per il sistema di gioco dell'Inter.

Il 30enne garantirebbe qualità in entrambe le fasi, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per una squadra chiamata a competere subito ai massimi livelli. L'esterno colombiano ha già realizzato due gol in due partite al Mondiale, dopo la vittoria della Conference League con il Crystal Palace e le ultime stagioni nel South London il valore del cartellino è lievitato. Il club londinese potrebbe privarsi del giocatore per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. L'Inter aspetta comunque di capire come si evolverà definitivamente la vicenda Palestra, e poi eventualmente deciderà il da farsi.

Sotto il Tamigi

Daniel Munoz - Ph Getty Images

Le prossime ore saranno quindi decisive: la firma di Palestra con il Chelsea potrebbe spingere l'Inter ad accelerare la ricerca di un'alternativa, con Daniel Muñoz che resta uno dei nomi più interessanti sul taccuino della dirigenza. La carriera dell'esterno colombiano racconta che il giocatore dopo essersi fatto le ossa in Colombia con il Atlético Nacional è sbarcato in Europa, più precisamente in Belgio nelle file del Genk. L'arrivo in Premier League è stata sicuramente la svolta nella carriera di Daniel Muñoz che sotto il Tamigi si è fatto notare a suon di gol e assist.