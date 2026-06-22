Julian Alvarez è uno dei nomi caldi di questa sessione estiva di calciomercato. L'attaccante argentino ha già fatto più volte intuire la sua volontà di lasciare l'Atletico Madrid per vestire la maglia del Barcellona. Il 26 enne vuole solo i blaugrana, come lo conferma il rifiuto delle precedenti offerte da parte di PSG e Arsenal. I Colchoneros, a loro volta, hanno dichiarato che non sono disposti a fare sconti sulla cessione del classe 2000. Resta, dunque, un'ultima possibilità. Oggi pomeriggio, nel frattempo, Julian Alvarez scenderà in campo contro l'Austria nella partita valida per la seconda giornata della fase a girone del Mondiale 2026.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Barcellona-Alvarez: pronta una dichiarazione ufficiale per convincere l'Atletico

Caricamento post Instagram...

Julian Alvarez continua a spingere per andare al. Questo pomeriggio, l'attaccante sarà in campo con la suanella sfida contro l', ma ormai si sa che nella sua mente, oltre a vincere il Mondiale, c'è anche la sua accesa voglia di giocare al Camp Nou nella prossima stagione. Anchesi erano fatte avanti per il classe 2000, tanto da trovare entrambe un accordo con l', ma Alvarez ha rispedito le offerte al mittente dando una nuova dimostrazione di volere solo la maglia blaugrana.Una situazione non certo facile sia per l'attaccante che per l'Atletico Madrid. Quest'ultimo non vorrebbe cedere uno dei suoi giocatori migliori ad

una diretta rivale, ma la volontà del centravanti di andare in Catalogna non lascia scelta ai Colchoneros che, ad ogni modo, non sono disposti a svenderlo. Il Barcellona aveva già avanzato un'offerta di 100 milioni di euro. Cifra che non ha convinto la società madrilena. Data la situazione, Julián e il suo agente, Fernando Hidalgo, stanno valutando attentamente le prossime mosse.

Mundo Deportivo ha rivelato, e nessuno ha smentito, che il suo agente ha incontrato Deco, direttore sportivo del Barça, presso l'hotel Torre Melina per elaborare una strategia che renda possibile il suo ingaggio, nonostante il suo contratto con l'Atletico Madrid scada nel 2030. Anche in questo caso i Colchoneros si sono dimostrati inflessibili e, dunque, Julian Alvarez avrebbe optato per una nuova strategia: la dichiarazione ufficiale.

MADRID, SPAGNA - 29 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid segna il primo gol della sua squadra su rigore durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid e Arsenal FC allo stadio Metropolitano il 29 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Ogni partita dei Mondiali offre l'opportunità di presentarsi nella zona mista e rispondere alle domande della stampa internazionale, che sa esattamente cosa vuole Álvarez e non si lascerebbe sfuggire l'occasione di chiedergli del Barcellona. Ma dovrà agire con cautela per evitare, una volta tornato in patria, di essere accusato di voler distogliere l'attenzione a causa di una questione personale. Ovviamente, una vittoria della competizione renderebbe la situazione molto più facile.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365